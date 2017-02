Les arts express

L'équipe des arts

La succession d'une vedette de YouTube de La Nouvelle-Orléans a déposé une poursuite de 20 millions $US (30 millions $CAN) contre Beyoncé pour violation des droits d'auteur. La célèbre chanteuse est ainsi accusée d'avoir utilisé la voix d'Anthony Barre dans sa chanson Formation. La succession de l'homme, qui utilisait le pseudonyme Messy Mya sur YouTube, affirme dans la poursuite déposée en cour fédérale américaine, lundi, que la voix d'Anthony Barre est utilisée dans l'introduction de Formation. Selon la plainte, la succession n'a reçu aucun paiement ni crédit. Anthony Barre est mort après avoir été atteint par balle en 2010. Sa succession demande au moins 20 millions $US en dommages et en droits d'auteur. En plus de Beyoncé, la poursuite cible plusieurs auteurs-compositeurs, le réalisateur de la vidéo et des entreprises appartenant à Warner Music Group (WMG). Les représentants de Beyoncé et de WMG n'ont pas répondu aux demandes d'entrevue. AP

La Ville de Québec a accordé une subvention de 75 000 $ au ComediHa! d'hiver, dont la première mouture se tient jusqu'au 19 février. L'événement, qui s'est arrimé avec le Carnaval, anime le secteur du croissant du Vieux-Port avec notamment de brèves performances d'humoristes, comme les Denis Drolet et Sèxe illégal, en intérieur et en extérieur. Selon le sommaire décisionnel de la Ville, outre la subvention de 75 000 $ provenant du Bureau des grands événements, qui représente 12,2 % de son budget de 612 809 $, le festival obtient 5000 $ (0,8 %) en services municipaux. Le plus gros de l'enveloppe provient des autres partenaires publics, dont l'Office du tourisme de Québec, avec 317 000 $ (51,7 %). Les commandites privées permettent de récolter 139 000 $ (22,7 %) et l'autofinancement, 76 809 $ (12,6 %). Nicolas Houle

