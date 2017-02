Sur le radar

Chouette idée que cette présentation au Musée national des beaux-arts du Québec, dans le cadre du Mois Multi, d'une activité ludique pour la famille qui initie les plus jeunes à l'art contemporain. La performance de Laurent Bigot, artiste français passionné de musique improvisée et d'expérimentations sonores, est au confluent du théâtre d'objets et de l'électroacoustique. Cette petite piste de cirque hors du commun a cette particularité que chaque action est guidée par le son. Voici ce qu'on en dit : «À partir de bouts de ficelles, de ressorts, de jouets et d'autres gadgets démodés, il met en piste des numéros fragiles pour lilliputiens qui déclenchent vibrations et mélodies étonnantes.» Les représentations ont lieu samedi et dimanche, à 14h et à 16h, à l'auditorium du pavillon Lassonde. Entrée : 13 $ (pour les 12 ans et plus). Réservation : 418 643-2150. Éric Moreault

Pour une troisième année, le Phoque Off s'installe en ville. Ce mini-festival se veut un complément à la Bourse Rideau, offrant des vitrines aux artistes émergents d'ici. Du 12 au 15 février, ils seront près d'une vingtaine à se produire gratuitement (une priorité est accordée aux délégués de Rideau) en basse-ville, entre 23h et 1h. Au programme? Liana, De La Reine et Harfang (le 12, au Pantoum), The Home Team, Millimetrik et Medora (le 12, au District St-Joseph), Caravane, Sandveiss et The Damn Truth (le 13, à l'Anti), Jérôme Casabon, Pépé et Ponteix (le 13, au District St-Joseph), Anatole, Gab Paquet et Mauves (le 14, au Pantoum) ainsi que Never More Than Less, Krief et Qualité Motel (le 15, à l'Anti). Nicolas Houle

***