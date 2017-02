Les arts express

Le chanteur canadien Bryan Adams sera la tête d'affiche du festival Les Grandes fêtes TELUS qui auront lieu à Rimouski du 19 au 23 juillet. L'interprète de Summer of 69 et Everything I Do présentera un spectacle le 22 juillet au parc Beauséjour avec ses musiciens. Pour cette 11e édition, le festival verra également défiler Les 2 frères et Éric Lapointe le 20 juillet, ainsi que SUM 41 et The Flatliners le 21 dans une soirée punk-rock. La clôture de l'événement reposera sur les épaules de DJ Champion, de l'humoriste Jean-Marc Parent et du chanteur country beauceron Robby Johnson. Quelques nouveautés ont été mises en place pour améliorer l'expérience des festivaliers. Des estrades offrant 294 places assises seront installées au parc Beauséjour. Les détenteurs de billets auront des places attitrées. Il sera également possible d'acheter des billets pour un seul soir. Dix mille laissez-passer sont offerts au coût de 40 $ pour les quatre soirs de spectacles. Une fois ceux-ci écoulés, le prix augmentera à 50 $. On peut les acheter au www.lesgrandesfetes.com/billetterie. Les Grandes fêtes et TELUS ont signé une entente de cinq ans, ce qui permet d'assurer la pérennité de l'événement. Daphné Bédard