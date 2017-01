 La communauté artistique sous le choc 

(Québec) La communauté artistique, celle de Québec en tête, n'a pas été longue à réagir aux attentats qui ont secoué la ville, dimanche. Certains, dont Safia Nolin et Karim Ouellet, ont raconté que des musulmans faisaient partie de leurs proches ou avaient joué un rôle important dans leur vie, tandis que d'autres, y compris des musiciens de l'extérieur de la province comme le groupe Billy Talent ou le chanteur Patrick Bruel, ont partagé leur effroi devant cette tuerie ou envoyé leur amour.

La chanteuse et animatrice Marième Ndiaye a de son côté publié un message de tolérance. «La haine tout comme l'amour n'a ni couleur ni religion. Mais c'est l'amour qui triomphe toujours. Aimons-nous.»

Safia Nolin, dont le père est algérien, a elle aussi réagi dans Twitter, d'abord en envoyant «beaucoup d'amour pour la communauté musulmane de Québec». Elle a confié ensuite : «c'est une communauté merveilleuse qui nous a beaucoup aidés quand j'étais jeune et qui en ce moment est en train de vivre un horrible drame.»

Le chanteur Karim Ouellet a ainsi relaté, dans Twitter, que le mari de sa cousine est musulman et qu'avec ses deux enfants, il devait aller à la prière du soir à la mosquée de Sainte-Foy, dimanche. «Les enfants étaient fatigués, ils sont donc restés à la maison. Je suis soulagé, mais aussi triste, choqué, impuissant.»

«Québec est l'un de nos endroits favoris pour jouer et nous connaissons l'amour et la force de cette ville. Nous envoyons tout notre amour.»

- La formation Billy Talent

«I read the news today, oh boy... Je ne ferai pas partie de cette violence : je vais tolérer, je vais inclure, je vais briser le cycle de la violence.»

- Jeff Stinco, de Simple Plan

«Pensées sincères pour les victimes, leurs proches et pour toute la communauté musulmane de Québec.»

- Corneille

«Dans ma famille, il y a des catholiques, des athées, des musulmans, des juifs, des Noirs, des personnes handicapées, des hétéros et des homosexuels. Je ne comprendrai jamais ces tragédies, ces actes haineux. Tout mon amour et ma compassion aux familles des victimes et aux gens de Québec qui n'endossent pas les gestes commis hier soir. Amour. Paix. Tolérance.»

- Véronique Cloutier

«Quelle triste époque... La nature humaine est pleine de bogues, on éteint tout ça et on redémarre...»

- Dany Turcotte

«Tristesse au réveil. L'horreur encore une fois... Toutes mes pensées aux victimes, aux familles et à tous les Quebequois [sic].»

- Patrick Bruel

«Mon insomnie et moi sommes de tout coeur avec la communauté musulmane de Ste-Foy.»

- Guy A. Lepage

«Quelle fin de soirée triste, difficile d'aller dormir. Juste envoyer des pensées sans être capable trouver mieux.»

- Julie Snyder

«Me couche après un tournage... et je lis sur ce qui est arrivé à Qc. Suis sous le choc. Mes pensées et mon [amour] vont vers ceux qui en ont besoin.»

- Eric Salvail

«Gens de Ste-Foy, je pense à vous. Musulmans du Québec, je suis solidaire de votre peine.»

- Laurent Paquin

«Nous opposerons la tolérance, l'ouverture, le dialogue, la raison et le coeur à cette violence immonde générée par la haine et l'ignorance.»

- Pénélope McQuade

«Toutes mes pensées et toutes mes bonnes ondes, je les lance à mes amis(es) de Québec. De toutes les religions, allégeances et racines.»

- Louis-Jean Cormier

«Rien ne peut justifier une telle ignorance, une telle haine, une telle peur de l'autre. Toutes mes pensées avec les victimes et leurs proches.»

- Florence K

«Solidarité et compassion. Paix dans les coeurs de tous, particulièrement chez nos compatriotes musulmans. Québec, on t'aime. Sois forte.»

- Yann Perreau

«Aujourd'hui, prenons le temps de parler à nos enfants d'amitié, de fraternité, d'ouverture, de tolérance avec toutes les communautés.»

- Vincent Graton