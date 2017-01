Sur le radar

Jordan Officer revient à Québec. Celui que certains ont découvert lorsqu'il oeuvrait auprès de Susie Arioli a désormais une carrière solo bien établie, avec trois albums à son actif. Sur son plus récent, Blue Skies , le chanteur et guitariste reprend autant Bob Dylan que Tom Waits ou Louis Armstrong, en y mettant bien sûr avec sa touche particulière à la six cordes. La soirée débute à 20h, mais dès 19h, la formation de Québec Jazz Affair se produira à la mezzanine du Petit Champlain. Entrée : de 30 $ (étudiants) à 35 $. Nicolas Houle

Haïtien d'origine et Montréalais d'adoption, l'auteur-­compositeur-interprète Wesli carbure à la musique depuis son plus jeune âge - on raconte qu'il a bâti sa propre guitare à l'âge de 8 ans - et s'est fait un nom avec ses chansons festives, métissées et engagées. Accompagné de ses musiciens, il sera de passage dans la capitale dimanche pour prendre part à la série Croissant-Musique du Grand Théâtre. La prestation se déroulera dès 11h dans le foyer de la salle Louis-Fréchette. Et c'est gratuit... Geneviève Bouchard