Les arts express

L'avocat de la défense Nathan Hochman a indiqué que M. Schwartz avait pleinement coopéré avec les enquêteurs. Il réclame une sentence entre quatre et six ans de prison, mais un juge pourrait l'envoyer jusqu'à 23 ans derrière les barreaux. AP

Jonathan Todd Schwartz, 48 ans, de Los Angeles, a plaidé coupable à des accusations de fraude bancaire et de déclaration d'impôt frauduleuse pour avoir omis de déclaré les fonds détournés. M. Schwartz a admis avoir volé 6,4 millions $ à Alanis Morissette entre mai 2010 et janvier 2014.

«Plusieurs rinçages ont été nécessaires pour obtenir la bonne teinture des cheveux. C'est ce qui a été le plus difficile à reproduire. Les hommes sont toujours plus faciles à sculpter que les femmes. Ils ont les traits plus marqués. En plus, Donald Trump a une tête assez caricaturale», a confié le sculpteur Eric Saint Chaffray, qui a travaillé sur photos et vidéos.

Vêtue d'un costume bleu marine, d'une chemise blanche, arborant une cravate rouge vif et le drapeau américain en épinglette sur un revers de la veste, la statue de Donald Trump, très ressemblante, trône au côté de celles de Vladimir Poutine, d'Angela Merkel, de François Hollande, d'Élisabeth II et du pape François.

Grand admirateur de Barack Obama, Bruce Springsteen a fait vibrer une dernière fois les oreilles du président à la Maison-Blanche lors d'un concert privé le 12 janvier, selon le magazine de fans du chanteur, Backstreet.

Bruce Springsteen a interprété 15 chansons acoustiques devant Barack et sa femme Michelle et un peu plus de 200 membres de l'administration présidentielle, a précisé le magazine, qui a l'habitude de rapporter faits et gestes du chanteur.

L'ambiance n'était «ni maussade ni festive. C'était plutôt mélancolique, je dirais», a indiqué le magazine, citant un fan du chanteur ayant assisté au concert.

«On pouvait sentir que la fin est proche, que l'aventure se finissait pour l'équipe et que la transition présidentielle arrivait silencieusement», a décrit cette personne, en faisant référence à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche vendredi.

Interprétant son tube de 2007 Long Walk Home, Springsteen a parlé «de l'importance de rester optimiste dans les moments difficiles», toujours selon ce témoin.

Springsteen a interprété deux chansons en duo avec sa femme Patti Scialfa, une des membres du groupe E Street.

Le «Boss» a aussi chanté son plus grand classique, Born in the U.S.A., rappelant à quel point cette chanson sur les difficultés de la classe moyenne avait été trop souvent incomprise par les hommes politiques.

Le chanteur, devenu ces 10 dernières années plus engagé politiquement, a fait campagne pour la démocrate Hillary Clinton.

Bruce Springsteen avait martelé lors d'un rassemblement que le républicain manifestait «un profond manque de décence».

«Modeste», il a terminé son concert en remerciant le président. AFP

