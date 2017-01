Les arts express

La cérémonie, présentée par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision, sera présentée à Toronto et diffusée en direct à CBC le 12 mars.

Ann Patchett, Michael Chabon et Zadie Smith font partie des finalistes des National Book Critics Circle Awards, qui rendront hommage cette année à l'écrivaine canadienne Margaret Atwood.

Margaret Atwood, à qui l'on doit notamment The Handmaid's Tale (La servante écarlate) et Cat's Eye (Oeil-de-chat), recevra le prix Ivan Sandrof soulignant l'ensemble de son oeuvre.

Des livres de Louise Erdrich et de l'ancien poète officiel des États-Unis Robert Pinsky figurent parmi les 30 finalistes sélectionnés par l'organisation vieille de 42 ans.

L'association de critiques littéraires a ignoré The Underground Railroad de Colson Whitehead, gagnant du National Book Award pour une oeuvre de fiction et l'un des romans ayant reçu le plus d'éloges l'an dernier. Elle a cependant inclus le gagnant du National Book Award dans la catégorie «non-fiction», Stamped from the Beginning: The Definitive History of Racist Ideas in America d'Ibram X. Kendi.

Des prix honorifiques seront remis à Yaa Gyasi grâce à «Homegoing» («No Home»), désigné meilleur premier roman, et à Michelle Dean pour l'excellence de ses critiques.

Commonwealth d'Ann Patchett, Moonglow de Michael Chabon et Swing Time de Zadie Smith sont tous finalistes dans la catégorie des oeuvres de fiction, aux côtés de «LaRose» de Louise Erdrich et d'Imagine Me Gone (Imagine que je sois parti) d'Adam Haslett.

Les lauréats seront dévoilés le 16 mars.

Le National Book Critics Circle compte environ 1000 membres. AP