Les arts express

Agence France-Presse Schwarzenegger à l'aise dans les souliers de Trump

«Vous êtes terminé!» plutôt que «Vous êtes viré!»? L'acteur et ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a succédé à Donald Trump dans l'émission de télé-réalité The Celebrity Apprentice, avec quelques formules tirées de ses plus gros succès au box-office. L'acteur d'origine autrichienne, 69 ans, devenu célèbre dans les années 80 avec les films d'action Terminator (1984) ou Conan le Barbare (1982) et qui fut gouverneur de Californie de 2003 à 2011, est désormais le «patron» de l'émission qui a fait de Donald Trump une célébrité nationale aux États-Unis, bien avant sa candidature à la présidentielle. À en juger par les réactions de commentateurs et sur les réseaux sociaux, Schwarzenegger s'en est plutôt bien sorti pour le premier numéro de la huitième saison enregistrée à Los Angeles, diffusé lundi soir, avec des vedettes comme Boy George et des conseillers comme le célèbre investisseur Warren Buffett. «La première émission n'était pas facile. Mais les célébrités connaissent mes attentes maintenant. Prenez des risques, donnez-vous à fond», a-t-il tweeté après le show. Dans un arrangement controversé, le studio qui produit l'émission, MGM Television, avait indiqué en décembre que le magnat de l'immobilier resterait coproducteur exécutif de l'émission, avec son nom au générique. Le studio avait néanmoins refusé de donner des précisions sur la rémunération de Donald Trump, même si sa conseillère Kellyanne Conway avait jugé «improbable» qu'il accepte une rémunération, rappelant son engagement à ne pas percevoir son salaire de président. AFP

Enterrement commun pour Debbie Reynolds et Carrie Fisher

La légende d'Hollywood Debbie Reynolds et sa fille Carrie Fisher, l'inoubliable Princesse Leia de Star Wars, seront enterrées côte à côte jeudi lors d'une cérémonie commune et privée à Los Angeles. La revue spécialisée dans le cinéma Hollywood Reporter cite une source proche de la famille affirmant qu'il y aurait également une cérémonie dans la résidence de Beverly Hills où Reynolds et Fisher étaient voisines. «Ce sera exactement ce qu'elles voulaient toutes deux, être ensemble», assure cette source. D'autres célébrités reposent également au cimetière Forest Lawn, aux vastes pelouses verdoyantes situées dans les collines d'Hollywood : l'actrice Bette Davis, le pianiste Liberace, ami de Mme Reynolds, la star des films muets Buster Keaton, etc. Debbie Reynolds est morte le 28 décembre à 84 ans d'une attaque cérébrale à son domicile de Beverly Hills pendant qu'elle avait commencé les préparatifs de l'enterrement de sa fille, décédée la veille à 60 ans des suites d'une crise cardiaque. «Elle n'est pas morte d'un coeur brisé. Elle est juste partie pour être avec Carrie», a dit Todd Fisher sur l'émission 20/20. AFP

Kardashian de retour sur les réseaux sociaux

