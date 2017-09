TELUS: expérience branchée

Ce qui frappe dès l'entrée, c'est l'éclairage abondant. «Nous nous situons entre la boutique Apple Store et Best Buy, car nous misons sur la connectivité, la domotique et l'expérience que l'on veut faire vivre au client dans un environnement d'objets technologiques et pratique pour la vie de tous les jours», explique Frédéric Provencher, directeur de la boutique nouveau genre.

Or, ce n'est plus le téléphone qui compte, mais ce sont les nombreux accessoires qui seront reliés au téléphone par le réseau sans fil de la résidence. «Une fois que la personne a choisi des appareils Sonos ou le Google Home, une montre pour l'entraînement, la caméra de surveillance ou le thermostat, il s'agira de trouver le bon téléphone pour gérer les appareils et les fonctions», continue M. Provencher.

Les téléphones et les boitiers de protection n'occupent donc plus toute la place. C'est en quelque sorte une boutique de gadget pour les geeks. Mais ce sont des gadgets particulièrement utiles, comme les produits Nest avec les thermostats numériques gérables par le téléphone, ou le détecteur de fumée et de mouvement. Le consommateur pourra écouter la qualité du son des Sonos devant le téléviseur et choisir entre la barre de son et les deux modèles de haut-parleurs Bluetooth.

Même chose pour les écouteurs que ce soit les Beat ou les Bang and Olufsen, voir des modèles plus discrets ou qui résistent aux éclaboussures sur le bord de la plage ou de la piscine. Sans compter les outils pratico-pratiques pour la cuisine ou comme le tensiomètre relié au téléphone, le thermomètre qui permet de surveiller la température du petit dernier sans avoir à le réveiller, et la sonnette de l'entrée avec la caméra. Et il y a même des robots comme le BB-8 pour amuser les grands enfants amateurs de Star Wars.

Ce ne sont là que quelques-uns des objets que l'on peut gérer et contrôler avec son téléphone et sa tablette. «C'est un monde technologique pour les gens connectés autant pour la maison, le sport, la santé, la sécurité, l'audio et toute la musique», poursuit M. Provencher.

C'est la première boutique du genre au Québec. Québec est donc en avance sur la métropole qui verra le nouveau concept s'installer quelque part en novembre dans le centre commercial Fairview. TELUS a ouvert une douzaine de boutiques semblables ailleurs au Canada.