Traitement accéléré des dossiers des travailleurs étrangers

(Québec) Une entreprise québécoise du secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) qui voudra embaucher un analyste en informatique ou un programmeur en médias interactifs venant de l'étranger n'aura plus à attendre trois, quatre ou cinq mois avant de pouvoir l'accueillir.

Il pourrait entrer en poste dans un délai d'une vingtaine de jours après le début des démarches l'amenant dans la Belle Province.

Le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, et la ministre québécoise de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil, ont annoncé, lundi, l'entrée en vigueur d'un nouveau processus simplifié pour aider les entreprises québécoises à embaucher des personnes qui ont des compétences spécialisées ou encore pour pourvoir des postes vacants dans des domaines en forte demande.

Cette nouvelle façon de faire prévoit un traitement prioritaire des demandes, des exigences de recrutement flexibles et un traitement plus rapide des demandes de permis de travail afin que les entreprises puissent profiter des talents dont elles ont besoin quand elles en ont besoin.

Les ministres Duclos et Weil ont signalé que le temps de traitement des délais est dorénavant réduit par quatre pour dix professions pour lesquelles la pénurie de main-d'oeuvre frappe fort.

Il s'agit des gestionnaires des systèmes informatiques, des ingénieurs informaticiens, des analystes et consultants en informatique, des analystes et administrateurs de base de données, des ingénieurs et concepteurs en logiciel, des programmeurs et développeurs en médias interactifs, des concepteurs et développeurs Web et des technologues et techniciens en génie électronique et électrique.

Ainsi, le traitement des demandes de permis de travail en deux semaines sera offert à un travailleur étranger pour lequel un employeur a obtenu l'approbation de l'embaucher dans le cadre du Volet des talents mondiaux de la Stratégie en matière de compétences mondiales et du Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement du Canada.