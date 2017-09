Gentec vise le premier rang

Michel Giroux est optimiste. Les astres sont alignés. Le carnet de commandes est bien garni et l'expansion se déroule selon les plans. L'entreprise, qui se spécialise dans la fabrication des faisceaux laser et des outils de mesure, a d'ailleurs ouvert l'automne dernier un premier bureau de vente au Japon.

Dans la capitale, Gentec-EO a investi au cours des derniers mois plus de 2 millions $ pour doubler la superficie de ses locaux ainsi que pour l'achat de nouveaux équipements.

«En 10 ans, notre croissance est supérieure à celle du marché. Depuis 17 ans, nous sommes passés de la sixième position au deuxième rang mondial. La prochaine étape, c'est la première place», indique le grand patron. Ce dernier précise que la compagnie a vu son chiffre d'affaires «dans les huit chiffres» grimper de 50 % en l'espace de trois ans. «Même si nous avons grossi avec le temps, nous sommes encore plus agiles que nos compétiteurs», poursuit-il.

Gentec-EO brasse notamment des affaires dans les secteurs pharmaceutique, scientifique, industriel, de l'automobile et militaire.

«Gentec-EO est, je le sais, peu connue de la communauté québécoise. Le fait que nous vendions 98 % de notre production à l'étranger, dans quelque 40 pays, explique sans doute en partie cet état de fait. Nous sommes le reflet de cette nouvelle économie, de ce secteur qu'est la photonique», confie celui qui est la tête d'une famille de 70 travailleurs.

Et pour la suite des choses? La compagnie devrait atteindre les 100 cerveaux d'ici cinq ans. Et Gentec-EO espère conquérir de nouveaux pays. Mais impossible d'en savoir plus. Silence radio du côté de la direction.

«Je ne peux pas nommer d'endroit précis, mon principal concurrent à Israël m'écoute toujours. Ils sont très connectés au niveau de l'intelligence d'affaires», avance au Soleil avec le sourire M. Giroux, concédant qu'il n'est pas dans les plans d'ouvrir d'autres usines de production à l'extérieur de la province. «On prévoit toutefois ouvrir un centre de service au Japon», précise l'homme d'affaires.

Gentec-EO vend actuellement ses produits en Europe (Allemagne, France, Angleterre), un autre tiers en Amérique du Nord (États-Unis) et le dernier tiers en Asie (Corée du Sud, Japon et Chine). L'une des technologies développées par l'entreprise québécoise est notamment utilisée pour la fabrication des téléphones intelligents de la multinationale Apple.

Malgré que le fait que Gentec-EO commercialise ses produits à l'étranger, la direction n'a pas l'intention de déménager le siège social à l'extérieur de la capitale. «Nous souhaitons continuer de développer de nouvelles façons de faire. [...] Nous sommes bien ici. Je suis Québécois, un gars de Québec. J'ai de bons partenaires et ces gens adorent travailler avec nous», conclut M. Giroux.

Gentec-EO compte un établissement aux États-Unis, à Portland. Gentec inc. avait vu le jour en 1972. Les frères Michel et François Giroux ont décidé de scinder la compagnie en 2000.