Ubisoft investira 780 M$ au Québec d'ici 2027

Lundi, en conférence de presse, Ubisoft a révélé au Saguenay-Lac-Saint-Jean sa vision pour la prochaine décennie, en dévoilant son projet baptisé Horizon 2027. Parmi les grandes lignes de son plan d'affaires, la société prévoit ouvrir un studio au Saguenay qui devrait atteindre les 125 travailleurs d'ici cinq ans - un investissement de 135 millions $ - et créer 675 emplois supplémentaires du côté de Montréal.

Il s'agit du plus important plan de croissance de l'entreprise au Québec depuis son arrivée en 1997.

«En 20 ans, Ubisoft a créé 3600 emplois, investi plus de 3,5 milliards $ au Québec et y a développé parmi les plus grandes marques de l'industrie», affirme Yves Guillemot, cofondateur et président-directeur général. L'entreprise a entre autres réalisé les franchises Assassin's Creed, Far Cry, Tom Clancy's et Prince of Persia. Les studios de Québec ont collaboré à la majorité de ces projets.

«Aujourd'hui, le jeu vidéo est le segment le plus dynamique du secteur du divertissement en plus d'être au coeur des évolutions technologiques. Nous avons une opportunité unique de construire ensemble le Québec technologique du futur», poursuit le grand patron. La société investira également 13 millions $ pour la formation de la relève en recherche universitaire et en entrepreneuriat d'ici 2020 et ouvrira un cinquième studio ailleurs au Québec. L'emplacement n'est toutefois pas encore déterminé.

Afin d'épauler Ubisoft dans son plan de croissance, le gouvernement provincial maintiendra le crédit d'impôt remboursable pour la production de titres multimédias. Cela devrait représenter 160 millions $ sur cinq ans. Une mesure qui déplaira assurément à plusieurs entrepreneurs, entre autres Louis Têtu de Coveo et Eric Boyko de Stingray. Les deux hommes d'affaires n'avaient pas mâché leurs mots ce printemps pour dénoncer les subventions reçues par Ubisoft au cours des dernières années.

Pas de profit

D'ailleurs, en juin dernier, La Presse révélait que sans les crédits d'impôt du Québec, de l'Ontario et du Canada, le géant du jeu vidéo n'aurait pas réalisé de profit durant 11 ans jusqu'en 2015-2016. Durant cette période, la société aurait touché 781,7 millions $ des différents paliers de gouvernement.

Pour Nicolas Rioux, pdg d'Ubisoft Québec, cette annonce est plutôt synonyme de création d'emplois à travers la province. Alors que le taux de chômage dans la région de Québec avoisine 4 %, M. Rioux affirme qu'il se retournera vers les écoles et l'extérieur du Québec pour dénicher de nouveaux talents.

«Nous sommes environ 450 à Québec. On s'attend à être près de 700 personnes d'ici 2027», indique-t-il. «Si on regarde la dernière année pour Ubisoft Québec, sur 120 embauches, plus de 35 % sont des finissants. On va continuer de travailler avec les institutions d'enseignement. Également, sur les 120 personnes, environ 45 % provenaient de l'étranger», poursuit M. Rioux, avare de commentaires sur les projets que réserve Ubisoft pour ses nouvelles recrues.

Le studio de Québec pourrait-il avoir plus de responsabilités?

«Depuis trois ans, nous sommes sur une lancée. Nous avons démontré notre savoir-faire et notre capacité à être un studio majeur dans le développement de jeux triple A. Les 200 nouvelles personnes vont travailler sur des projets d'ampleur internationale», précise le pdg, assurant qu'il n'est pas question de quitter le quartier Saint-Roch. «L'espace additionnel sera un défi, c'est certain».

Le mandat d'Ubisoft Saguenay, dirigé par Jimmy Boulianne, sera de travailler sur les aspects connectés en ligne des gros jeux d'Ubisoft en complément avec les équipes de Toronto, Montréal et Québec avec pour objectifs d'apporter de nouvelles fonctionnalités pour Assassin's Creed, Far Cry, etc. L'établissement devrait ouvrir ses portes dès janvier 2018 avec l'embauche d'une trentaine de personnes.

Depuis 20 ans, Ubisoft a produit plus de 114 jeux. L'une des dernières productions, soit le jeu Assassin's Creed Origins, devrait sortir cet automne. Avec le Quotidien