Les jeunes Américains se détournent de Facebook

Les adolescents et jeunes adultes américains se détournent progressivement du réseau social Facebook au profit d'Instagram et de Snapchat, attirés par le côté visuel de ces plateformes, selon une étude du cabinet eMarketer.

Le nombre «d'utilisateurs mensuels actifs» (ceux qui vont au moins une fois par mois sur Facebook) aux États-Unis ayant entre 12 et 17 ans «va baisser de 3,4 % par rapport à 2016, à 14,5 millions», prévoit le cabinet pour cette année, un recul déjà observé en 2016 mais qui «s'accélère», puisque le repli l'an dernier n'était que de 1,2 %.

Le repli observé chez les plus jeunes «tire vers le bas» la croissance du nombre total d'utilisateurs de Facebook, qui devrait atteindre 2,4 % à 172,9 millions de personnes.

Selon eMarketer, Instagram - plateforme de partage de photos détenue par Facebook - et le service de messagerie Snapchat bénéficient de cette désaffection.

«On voit les ados et jeunes adultes migrer vers Snapchat et Instagram. Les deux plateformes ont du succès auprès d'eux car elles sont davantage en phase avec leur façon de communiquer, c'est-à-dire avec des contenus visuels», explique l'analyste Oscar Orozco, cité dans l'étude.

La base d'utilisateurs de Snapchat aux États-Unis devrait augmenter de 25,8 % à 79,2 millions, une hausse portée par les 18-24 ans qui devraient être 24,4 millions (+19,2 % par rapport à l'an dernier), soit plus nombreux que sur Facebook, qui en attire 23,5 millions.

Résultat, «pour la première fois» cette année, eMarketer s'attend à ce que les ados et jeunes adultes (12-24 ans) soient plus nombreux sur Snapchat que sur Facebook ou Instagram.

Ironie du sort, Snap, la maison mère de Snapchat, perd de l'argent (443 millions de dollars au second trimestre), faute de parvenir à transformer sa fréquentation en revenus, et son titre ne cesse de reculer depuis son introduction en Bourse en mars. La société, lancée en 2011 sous le nom de «Picaboo», est devenue célèbre par ses messages éphémères et ses filtres photographiques.

Les usagers d'Instagram quant à eux vont augmenter de 23,8 % en 2017 pour atteindre 85,5 millions, dont 22,1 millions de 18-24 ans. Les moins de 12 ans vont progresser de 19 % et les 12-17 ans de 8,8 %, selon eMarketer.