Artisan Studios quitte Paris pour Québec

La Ville de Québec a annoncé lundi son soutien financier par le Fonds d'investissement local à hauteur de 205 000 $ en prêt et en garantie de prêt pour que la douzaine d'employés continuer de développer un jeu pour le marché japonais.

Mario Rizzo, Californien d'origine, cofondateur du studio et ancien cadre chez Ubisoft, expliquait son choix pour la ville de Québec à cause de la dimension humaine de la ville, de son environnement et de la qualité de l'écosystème numérique.

«Ouvrir un studio à Paris, à Londres ou ailleurs dans le monde, ça crée une nouvelle entreprise au travers de milliers d'autres. C'est plus difficile de se démarquer. Ici, on connaît facilement et rapidement les gens du monde politique et les acteurs économiques», affirmait l'homme d'affaires, en conférence de presse lundi matin, lui dont le travail antérieur était de négocier et de planifier l'implantation des nouveaux studios d'Ubisoft dans le monde.

Dans les prochaines semaines, l'équipe du studio accueillera ses employés provenant d'Europe et des États-Unis. D'ici deux ans, Artisan Studios devrait compter entre 35 et 40 employés pour le développement de jeu à propriété intellectuelle originale. Le premier jeu sortira d'abord au Japon à l'automne 2018 pour ensuite faire son apparition sur les marchés nord-américain et européen. Ce sera un jeu du type jeu de rôle en 2D dans un univers des mangas asiatiques, comme Final Fantasy, par exemple.

M. Rizzo parle des ententes en cours et en négociation avec Sony et Nintendo pour l'avenir. Il admet que c'est plus facile de négocier avec ces géants en étant en Amérique du Nord, où les bureaux-chef sont installés que de le faire de l'Europe.

Artisan Studio a bénéficié de l'encadrement de l'incubateur Le Camp pour s'établir à Québec. Cela fait partie de la mission de QI, rappelait Line Lagacé, vice-présidente à la croissance des entreprises et prospection des investissements étrangers chez QI. En 2016, l'implantation de nouvelles entreprises provenant de l'étranger ou l'expansion de certaines autres dans 18 projets représentait quelque 102 millions $ en retombées dans la région.