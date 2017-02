Amende record à Amsterdam pour des locations Airbnb

La municipalité d'Amsterdam a infligé une amende record de 297 000 euros (433 000 $CAN) à un propriétaire et à un service de conciergerie qui louaient onze appartements sur la plateforme de location en ligne Airbnb sans respecter la législation locale, a-t-elle indiqué lundi.

«Nous avons été appelés par des voisins qui se plaignaient de nuisances», a indiqué à l'AFP une porte-parole de la municipalité, Jeanine Harders. «Nous avons mené une enquête et découvert qu'ils louaient des appartements de manière illégale.»

Ces appartements sont destinés à être des appartements privés et ne peuvent être loués plus de 60 jours par an, a ajouté la porte-parole, refusant de préciser quelles autres législations locales le propriétaire et la société avaient enfreintes.

Le propriétaire et le service de conciergerie doivent chacun payer 13 500 euros (19 000 $CAN) d'amende pour chaque appartement, tous situés dans la même rue du centre-ville de la capitale néerlandaise.

«Ce montant est habituel, mais multiplié par onze, cela donne une amende record», a ajouté la porte-parole, soulignant que la municipalité avait imposé ce genre d'amende près de 200 fois en 2016.

Accord «unique en Europe»

En décembre, Amsterdam et Airbnb étaient parvenus à un accord «unique en Europe» pour rendre impossible la location d'un appartement pendant plus de 60 jours par an.

Amsterdam espère ainsi réduire les nuisances liées aux touristes, comme le bruit, les dégradations et les hausses de prix de logements. La ville, qui compte 830 000 habitants, accueille chaque année 17 millions de voyageurs.

La plateforme est dans le collimateur de nombreuses agglomérations à travers le monde, et de l'industrie du tourisme qui souligne que ces sites de location en ligne ne sont pas soumis aux mêmes contraintes légales et fiscales.