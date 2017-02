David Beaulieu, le thanatologue techno

Les croyances et les façons de vivre son deuil ne sont plus les mêmes. Pour David Beaulieu, un jeune entrepreneur de pompes funèbres de Matane, une partie de la solution passe par la technologie, qui fait partie des réalités de la société actuelle. Il a donc créé Fragment.

«Les gens se détachent des rituels funéraires traditionnels, observe le thanatologue de 35 ans. Ils cherchent des alternatives, une nouvelle façon de vivre leur deuil. L'idée de partager des photos et des vidéos de la personne qui est décédée, c'est une façon de participer aux rituels funéraires.» C'est à partir de ce constat que David Beaulieu a développé Fragment, dont le premier service consiste en une application Web appelée «Hommage social».

«L'idée est partie de mon expérience où les gens me demandaient de créer des vidéos-hommages, raconte le propriétaire de deux salons funéraires à Matane. Je me rendais compte que j'obtenais les photos qui provenaient essentiellement d'un membre de la famille. Je me suis dit que si je pouvais accéder aux autres membres de la famille, aux amis et aux collègues, je pourrais les inviter à partager leurs photos.»

Avec Groupe PVP

L'homme d'affaires a donc proposé son idée au Groupe PVP, une boîte qui se spécialise notamment dans les médias numériques. L'entreprise a donné forme au concept, en plus de devenir un actionnaire de Fragment. À partir de leur téléphone intelligent, leur ordinateur ou leurs réseaux sociaux, les gens qui ont connu le défunt sont invités à déposer leurs photos ou vidéos dans une plateforme numérique. Puis, grâce à un algorithme, ces souvenirs sont triés et générés automatiquement pour en faire une vidéo prête à être partagée sur Facebook ou par courriel.

Offert depuis environ un mois, le service est déjà utilisé par plusieurs clients, selon M. Beaulieu. Pour un défunt, une soixantaine de personnes ont contribué à l'hommage social.

L'application ne s'adresse pas seulement aux familles et aux proches endeuillés. Le produit novateur est également offert aux salons funéraires de partout dans le monde.

«Ça va super bien, se réjouit David Beaulieu. Des clients du Saguenay, de Sainte-Anne-des-Monts et du Nouveau-Brunswick utilisent la plateforme. On est en contact avec d'autres salons funéraires de Sherbrooke et de Québec qui songent à offrir le produit.»

«Relique numérique» et «voûte» en développement

D'autres produits seront éventuellement offerts par Fragment. «Relique numérique» consistera en un objet physique qui sera une représentation basée sur le principe d'un reliquaire ou d'un lampion à l'effigie du défunt. Grâce à Bluetooth, la relique numérique permettra aux personnes endeuillées «de rester connectées au disparu». À leur approche, une chaude lumière allumera la relique et des souvenirs du défunt prendront vie sur leur téléphone mobile.

«La voûte» est un autre produit en processus de développement. «Le cimetière a son importance dans les rituels funéraires, estime l'entrepreneur de pompes funèbres David Beaulieu. On s'est dit qu'il fallait favoriser la présence autour de ce lieu-là. On veut voir comment la technologie peut redonner du sens en 2017.»

«Quelqu'un pourrait juste déposer quelque chose dans ce lieu numérique, ajoute le programmeur du Groupe PVP, Jean-François Côté. On brainstorme» là-dessus.

Fragment participera à la mission Planète Québec SXSW 2017 du 12 au 15 mars à Austin, au Texas, à titre de panéliste. Pour visiter le site Web de Fragment : fragment.life.