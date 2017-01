Nintendo à la reconquête des joueurs

Des jeunes, des moins jeunes, des parents avec leurs enfants se promenaient d'une station à l'autre pour apprécier les qualités de la console qu'elle soit branchée sur la télé ou en mode autonome.

Qui d'autre pour accueillir tout ce beau monde que Super Mario, l'image iconique du concepteur japonais. Les enfants couraient voir la mascotte dès qu'elle se pointait le nez dans la grande salle des présentations.

Vite et facile

Tous ceux que Le Soleil a interrogés sur place se disaient impressionnés par la console à cause de sa vitesse de réaction et sa facilité d'utilisation des Joy-Con que l'on peut utiliser comme les manettes de la Wii, ou intégrés dans un module qui les transforme en manette conventionnelle selon les caractéristiques des jeux.

Dans les jeux comme ARMS, où il faut combattre dans une arène du style combat UFC seul contre la machine ou contre un adversaire humain, les Joy-Con doivent être dans chaque main. Et on peut en connecter quatre sur la console.

Les joueurs avaient du plaisir dans des comédies de situation sur 1-2 - Switch, où les adversaires face à face doivent traire une vache ou se livrer à duel comme au Far West. C'est aussi amusant pour les spectateurs de voir comment se déprennent les joueurs.

Il y a notamment le nouveau Legend of Zelda: Breath of de Wild que Le Soleil avait pu voir et essayé en juin à Los Angeles pendant le E3 (Electronic Entertainment Expo) sur la Wii U. Cette fois, pendant un trop court 20 minutes, l'essai a permis de constater la sensibilité et la vitesse de réaction des Joy-Con. C'est vraiment plaisant bien qu'il y ait une foule de boutons à maîtriser pendant le jeu. Il faudra un peu de temps d'adaptation, mais ce n'est pas plus compliqué qu'avec une manette de XBoxe One ou de PS4.

Les images du jeu Zelda et des autres que Le Soleil a pu tester sont très belles. Même si certains spécialistes craignent que le choix de la diffusion en 720 p ne soit pas l'idéal sur les téléviseurs capables d'interpréter la haute définition à 1080 p ou le fameux 4K, il faut pratiquement avoir une loupe géante pour faire la différence entre les pixels en 720 p et en 1080 p. L'important est d'avoir du plaisir à jouer.

Plaisir de jouer

À quelques semaines de la mise en marché de la Nintedo Switch, Nintendo a aussi invité des journalistes canadiens à en faire l'essai avec de nombreux jeux qui seront disponibles dès le lancement. Près de 200 journalistes, blogueurs et influenceurs ont envahi la salle de présentation, au travers des joueurs invités, au cours des deux derniers jours. Un critique de jeux vidéo de longue date comme Denis Talbot (www.radiotalbot.tv) trouve lui aussi que le plaisir de jouer fait partie de l'environnement de cette nouvelle console.

Selon les essais de la journée la nouvelle console devrait plaire à de nombreux joueurs occasionnels (casual gamers) et même plusieurs joueurs passionnés (hardcore gamers) en plus reconquérir des joueurs qui étaient déçus des performances de la Wii et de la Wii U.

La Nintendo Switch sera vendue 400 $. Actuellement, huit jeux sont annoncés pour la sortie, mais 50 producteurs sont en train de travailler sur 80 nouveaux titres pour la prochaine année.

Site Web : www.nintendo.com/fr_CA/switch/presentation-2017/

NOTE : Le Soleil était invité à Toronto par Nintendo Canada.