Série indie : prix Coup de coeur pour des studios de Québec

(Québec) Les studios Thunder Lotus Games, Norsfell, du Québec, et Reptoid Games, de l'Ontario, ont remporté la première présentation de la compétition Série indie Ubisoft. Les fondateurs des trois studios ont reçu une bourse de 50 000 $ et un ensemble de services d'accompagnement pour le développement de leur jeu, que ce soit des conseils financiers ou de l'aide à la communication, au marketing et à la diffusion.

Les studios Chainsawesome Games, de Québec, Clever Plays, Double Stallion, Nine Dots Studio, de Québec, et Papercult ont reçu le prix Coup de coeur Banque Nationale grâce auquel ils auront droit à une rencontre avec un conseiller financier avec un diagnostic financier complet.

«Les studios québécois Thunder Lotus Games et Norsfell se sont démarqués du lot grâce à leur focus à livrer une expérience ainsi qu'une direction créative claire qui ont donné une cohérence forte à chaque élément de leur jeu», a déclaré Lionel Raynaud, vice--président créativité à Ubisoft Mont-réal et membre du jury.

«J'ai été très impressionné par la diversité et la qualité des présentations qui ont été faites. Cela prouve que Montréal, Québec et Toronto sont des pôles de création, d'innovation et de savoir important», a affirmé pour sa part Éric Laflamme, directeur principal, Services aux entreprises - Groupe Technologie à la Banque Nationale.

Thunder Lotus Games et Norsfell ont aussi obtenu un accès à une formation de 24 heures EEB offerte par Banque Nationale et l'École d'entreneurship de Beauce, en plus d'un laissez-passer chacun pour le Camp BN, aussi offert par la Banque Nationale en avril.