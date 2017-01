Ubisoft aide les studios indépendants

Chainsawesome Games, avec Jean-Simon Otis et les deux autres fondateurs du studio, comme Nine Dots Studio, avec Guillaume Boucher-Vidal, défendront leur projet à Montréal devant un jury québécois et un jury international composés de responsables chez Ubisoft.

Deux gagnants, un du Québec et un de l'Ontario, recevront une bourse de 50 000 $ en plus de bénéficier de services spécialisés des studios Ubisoft de Québec, de Montréal et de Toronto.

Cette compétition annuelle lancée à l'automne a pour but d'aider à la vitalité de l'écosystème numérique du Québec, et de Québec, avoue Nicolas Rioux, vice-­président et directeur général du studio Ubisoft de Québec.

Outre le Pixel Challenge, qui met en évidence les producteurs indépendants dans une épreuve sur 48 heures, il y a le concours Catapulte, qui choisit un studio qui crée un premier jeu, alors que la Série Indie (Indie pour indépendants) d'Ubisoft veut donner un élan aux jeunes studios dans leurs efforts de production d'un nouveau jeu.

Outre les deux bourses de 50 000 $ d'Ubisoft, la Banque Nationale associée au concours remettra un prix coup de coeur, incluant un diagnostic financier pour le studio gagnant.

«C'est certain que le 50 000 $ de bourse [donnés par Ubisoft] est intéressant», lance Guillaume

Boucher-Vidal, d'autant plus qu'il met son va-tout (all in) sur la table à chaque production d'un jeu. «Mais il y a aussi les autres possibilités, dont le mentorat et l'aide d'experts qui sont particulièrement importants, comme de mettre la mention finaliste ou gagnant d'un concours dans un CV.» En début de semaine, il se préparait activement à mettre tous les points importants dans sa présentation de 10 minutes devant le grand jury pour son nouveau jeu de rôle sur ordinateur dans un environnement complètement ouvert.

Pas juste l'argent

Pour Jean-Simon Otis, de Chainsawesome Games, à part le bon montant d'argent qui serait injecté dans les finances du studio, ce qui lui paraît essentiel, ce sont les services, notamment l'expertise des concepteurs dans les projets de jeux multijoueurs en ligne et l'apport du marketing pour la mise en marché du nouveau produit. Les trois cofondateurs s'attellent à peaufiner leur présentation pour mettre l'essentiel de leurs bonnes idées afin de faire pencher la balance en leur faveur. Le jeu pour multijoueurs sera conçu pour les consoles PS4 et Xbox One.

Les deux studios misent sur l'effet «wow» d'une production d'envergure par de petites équipes pour surclasser les autres compétiteurs.

Ubisoft, souligne Nicolas Rioux, veut favoriser le partage de connaissance et d'expertise dans cette compétition. En même temps, c'est le rayonnement de l'industrie locale à travers le monde qui est visé par le concours. Car les deux studios gagnants verront leur jeu distribué sur la plateforme UplayPC d'Ubisoft.

Sites Web: www.ninedotsstudio.com chainsawesomegames.com

www.quebec.ubisoft.com/fr