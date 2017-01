Une minichaîne tout-en-un

La caméra panoramique Cyclops 360 degrés permet aux amateurs de sport de plein air et d'aventures extrêmes de prendre des images étonnantes de leurs exploits, mais au prix de nombreux efforts techniques. Comme bien des caméras d'action, celle-ci ne s'adresse pas à tout le monde. Ce n'est pas un genre de gadget tout aller. C'est un outil performant lorsqu'on sait le maîtriser.

Le fonctionnement est très simple, mais il est plus difficile de réussir de bons montages des différentes prises de vue. La lentille grand-angle permet divers formats de visionnement de l'environnement, des formats que l'on contrôle avec un téléphone ou un ordinateur.

Une fois les menus maîtrisés et les fonctions de base comprises, il faut choisir le format des images de l'enregistrement dans la galerie à partir du téléphone ou de l'application sur l'ordinateur avant d'en faire une conversion en MP4 lorsque l'on veut diffuser les images sur les réseaux sociaux ou YouTube. Toutes les options des différents points de vue sont incluses dans la séquence originale, les choix sont obligatoires au moment de la conversion.

On peut aussi faire une séquence en réalité virtuelle à voir avec un casque VR et le téléphone.

La connexion WiFi ressemble plus à un lien Bluetooth. Malgré les spécifications donnant une portée de 30 mètres, dans la presque totalité des essais, la connexion tombe après 12 à 15 mètres au mieux. Ça va bien lorsque la caméra est attachée au casque de hockey de l'utilisateur qui a son téléphone en main, mais pour la gestion à distance pendant un événement où le contrôleur et la caméra sont distants, ce n'est pas évident.

J'ai essayé d'inclure la caméra sur un routeur pour la contrôler à distance, mais ça ne fonctionne pas. De plus, il est impossible de diffuser en direct à partir de la caméra et du téléphone sur le Web puisque le lien avec la caméra mobilise le WiFi.

L'application CG360 pour Mac est très instable, plus que celle de la version pour Windows 10. Le chemin d'accès aux images est plutôt mélangé dans le téléchargement sur Mac, car il donne un chemin d'accès style Windows inexistant sur Mac (iOS Sierra).

L'idéal sera d'avoir plusieurs prises de vue d'un même événement, d'utiliser un logiciel de montage spécialisé pour obtenir des résultats intéressants. J'ai pris de nombreuses séquences en mode normal en accéléré, des photos en rafale. De ce côté, rien de sorcier.

Bien que je m'amuse avec de nombreux gadgets, je n'ai pas eu de plaisir à utiliser l'appareil Cyclops. Il n'est pas fait pour des amateurs ou des néophytes de la technique. Même si je m'y connais dans les outils de montage, il faut être un pro de la vidéo et mettre énormément de temps pour arriver à quelque chose qui a vraiment de l'allure. Sur ce point, Bombardier Produits récréatifs et Clyclops Gear mentionnent qu'un outil de montage gratuit et simple sera bientôt offert aux utilisateurs.

L'appareil a été prêté par Bombardier Produits récréatifs. Il se vend 400 $ avec de nombreux accessoires, dont un boîtier étanche. On peut voir de nombreuses séquences vidéo professionnelles sur le site cyclopsgear.ca/360.