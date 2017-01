La technologie sauvera des vies

De plus, la technologie d'apprentissage de la machine prendra encore plus de place au point où les appareils mobiles accompliront ou accéléreront les tâches répétitives des humains pour compléter des phrases, traduire des mots, organiser l'identification faciale des photos en mode hors connexion, cellulaire ou WiFi. La puce d'apprentissage remplacera l'utilisation du serveur dans l'infonuagique pour une plus grande fiabilité et une plus grande efficacité.

Telles sont certaines des Prédictions du secteur des Technologies, médias et télécommunications (TMT) de Deloitte pour la prochaine année, décortiquées par Duncan Stewart, directeur de la recherche pour le Canada.

«Au cours des 12 prochains mois, plus de trois millions de téléphones intelligents, soit plus du tiers des téléphones vendus en 2017 au pays, seront dotés de fonctionnalités intégrées d'apprentissage par la machine. Avec le temps, 10 millions [ou plus] de drones, de tablettes, de voitures, de dispositifs de réalité virtuelle ou augmentée, d'outils médicaux, de dispositifs objets connectés [Internet des objets] et de technologies inconnues à ce jour seront, selon toute probabilité, munis de ces fonctionnalités.»

Cet apprentissage par la machine rendra l'exécution des tâches plus facile, affirme Massimo Iamello, leader du secteur des TMT pour le Québec chez Deloitte. «Cela révolutionnera non seulement la manière dont nous effectuons des tâches simples, mais cela renforcera également la sécurité des Canadiens en leur permettant d'être informés en cas de catastrophes et de cyberattaques et d'y réagir.»

Du côté de l'automobile et des fonctions autonomes, Deloitte prévoit qu'en 2022, les décès attribuables aux accidents ayant impliqué des automobiles au Canada auront diminué de plus de 300 par année, soit une baisse de 16 % par rapport à 2017.

«Le facteur qui exercera l'influence la plus décisive à cet égard sera le freinage automatique d'urgence, un système qui balaie la route au moyen de capteurs à bord des véhicules et freine plus rapidement qu'un conducteur humain. Le système de freinage d'urgence étant efficace et abordable sur les autos conventionnelles, il pourrait ralentir l'avènement des voitures entièrement autonomes qui coûtent pas mal plus cher, estiment les chercheurs de Deloitte.

«L'apprentissage machine révolutionnera la manière dont nous effectuons des tâches simples»

Massimo Iamello, leader du secteur des TMT chez Deloitte

«Il y a déjà plusieurs modèles de véhicules sur le marché offrant cette option pour 4000 $ ou 5000 $, précise M. Stewart. Les consommateurs sont plus intéressés par cette technologie de sécurité que par l'acquisition éventuelle d'un véhicule entièrement autonome qui coûtera pas mal plus cher.»

Avec les objets connectés, les appareils mobiles, vient aussi l'utilisation grandissante de la bande passante et les risques accrus d'attaque. Les attaques par déni de service distribué (DDoS) gagneront en amplitude, seront plus difficiles à contrer et surviendront plus fréquemment, soutiennent les analystes de Deloitte. «La menace est en grande partie attribuable au nombre croissant d'objets connectés non sécurisés, et à la disponibilité en ligne des maliciels» utilisable par n'importe quel amateur.

«Le déni de service envoie des fausses requêtes à la tonne sur un site Web, explique M. Stewart. C'est comme si on envoyait 2000 faux clients à l'heure au Château Frontenac. Ils demanderaient le prix d'une chambre et de nombreuses autres questions sans jamais faire de réservation. Pendant ce temps-là, les vrais clients ne peuvent avoir de service. Il y aurait une panne à l'accueil de l'hôtel. C'est ainsi que le site Web plante avec le déni de service.»