Été catastrophique pour les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent

Après une absence de pluie de près de deux mois, certains producteurs agricoles sont sur le bord du gouffre. Le président de la Fédération de l'UPA du Bas-Saint-Laurent, Gilbert Marquis, est d'ailleurs inquiet de l'augmentation de la détresse de certains de ses membres.

Le copropriétaire des Fermes Cotopierre de Rimouski n'a jamais vu ça. «On a deux gros silos-tours pour nos fourrages», explique Jean-Marc Bourdeau. «Dans l'un, il manque 20 pieds et dans l'autre, il manque 30 pieds. D'habitude, il faut que ce soit plein pour alimenter nos vaches en lactation. Il a fallu acheter du fourrage à l'extérieur pour 30 000 $. Pour la paille, on est rendus à 6000 $. Habituellement, on vend une ou deux vans de foin. Cette année, on n'en vendra pas. L'agriculture sans eau, c'est impossible. C'est la catastrophe!»