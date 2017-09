Second excès de vitesse sanctionné dans le golfe

(Gaspé) Le vraquier Petalon devra payer 6000 $ pour avoir dépassé la vitesse limite décrétée par Ottawa pour protéger les baleines noires dans le golfe. Il s'agit du deuxième navire à recevoir une sanction, après le navire de croisière Seven Seas Navigator la semaine dernière.

Pêches et Océans Canada et Transports Canada limitent à 10 noeuds, c'est-à-dire environ 19 kilomètres/heure, la limite de vitesse dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent. La mesure est en vigueur depuis le 11 août et devrait durer jusqu'à ce que les baleines noires, une espèce en péril spécialement abondante cette année dans le golfe, migrent vers le sud.

Selon Transports Canada, la plupart des navires respectent la limite. Les dépassements ont été légers et de courte durée. Le ministère examine toutefois tous les cas d'infractions, avertit-il.

L'industrie des croisières internationales souffre de ces réductions de vitesse. Dix-sept escales ont été annulées à Gaspé, Baie-Comeau et Saguenay parce que les navires n'avaient plus le temps de s'y arrêter.

Depuis juin, dix carcasses de baleines noires ont été trouvées dans le golfe. Des nécropsies vont confirmer les causes de leur mort, mais certaines avaient été frappées par des navires. La baleine noire de l'Atlantique Nord, dont il reste 500 individus, est vulnérable aux collisions à cause de sa lenteur et de son mode d'alimentation en surface.

Le Petalon, un navire de 229 mètres de long, bat pavillon grec.