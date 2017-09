Baleines noires: le Queen Mary 2 annule son escale à Gaspé

(Gaspé) Les mesures pour protéger les baleines noires font une autre victime dans le milieu des croisières en Gaspésie, et une de taille. Le Queen Mary 2 annule son escale du 2 octobre à Gaspé.

« C'est une ligne de croisière historique, un gros joueur avec un rayonnement particulier [...]. Il y avait une grande fierté d'avoir le Queen Mary dans notre carnet de bord », réagit le chef d'Escale Gaspésie, Stéphane Ste-Croix.

Le Queen Mary peut transporter 2600 passagers et 1250 membres d'équipage. « C'est un gros volume touristique sur la région et des retombées intéressantes. On est déçus », ajoute M. Ste-Croix.

Cette décision de la Cunard Cruise Line, propriétaire du Queen Mary 2, porte à 13 le nombre de visites de navires annulées sur la pointe de la Gaspésie cet automne, pour un total de 22 600 passagers et membres d'équipage.

Depuis la mi-août, Ottawa a réduit à dix noeuds la vitesse permise dans l'ouest du golfe du Saint-Laurent. Certains navires n'ont plus le temps de s'arrêter à Gaspé.

Trois escales ont aussi été annulées à Baie-Comeau et une à Saguenay.

Le Queen Mary 2 maintient ses deux autres escales sur le Saint-Laurent, soit Saguenay et Québec.

Plus de détails à venir...