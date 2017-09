BAPE «surprise» pour l'usine Mason Graphite à Baie-Comeau

(Baie-Comeau) Surprise et stupeur dans le milieu économique de la Manicouagan. Le ministre David Heurtel a décidé de faire passer le projet d'usine de transformation de Mason Graphite à Baie-Comeau sous la loupe du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), malgré l'unanimité dans le milieu autour du projet.

Mason Graphite a confirmé au Soleil en fin d'avant-midi mercredi avoir bien reçu une missive en ce sens du ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

« On sait (que le projet ira aux audiences publiques), mais on ne sait pas pourquoi », a été le premier commentaire du vice-président exécutif et chef de la direction financière de l'entreprise, Luc Veilleux, plutôt étonné de la tournure des événements.

Pourtant, après la séance d'information du BAPE sur le projet en juin, personne ne s'était montré en désaccord avec le projet évalué autour de 165 M$ et d'après les observateurs, les demandes d'audiences publiques étaient rares, voire inexistantes.

« Selon ce qu'on en savait, aucun groupe n'a demandé d'audiences publiques. Je me demande si ce n'est pas un mauvais rêve », a pour sa part lancé Guy Simard, directeur du développement industriel chez Innovation et développement Manicouagan. « Cette décision est tout à fait inacceptable », s'est-il empressé d'ajouter.

« J'ai très hâte de connaître le pourquoi de cette décision. À mes yeux, ce n'est vraiment pas justifié », a enchaîné le directeur. « Quelqu'un, à quelque part, a décidé que ce projet allait prendre un an de plus alors que tout était attaché. Il (le gouvernement) n'aura pas une grosse collaboration du milieu en audiences, car tout le monde voulait ce projet cet automne ».

Le maire de Baie-Comeau et préfet de la MRC de Manicouagan, Claude Martel, réagira à cette nouvelle sur le coup de 16 h.

