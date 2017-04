Travaux suspendus à la Romaine-4

Une centaine de travailleurs ont été démobilisés du chantier de 7,2 milliards, dont tout le reste des opérations demeure en activité. C'est que les études «de géologie structurale» ont démontré «des conditions de terrain différentes» à ce que s'attendait la société d'État. Des résultats qui nécessitent la réalisation «d'études additionnelles».

«On a un certain nombre d'outils au départ (pour la planification), mais quand tu arrives sur place et que tu creuses, plus souvent qu'autrement ça confirme ce qu'on pensait, mais le contraire n'est pas anormal», soutient le porte-parole d'Hydro-Québec, Mathieu Rouy. «Mais, c'est la première fois depuis le début du projet Romaine».

L'arrêt des travaux à cet endroit pourrait durer «des semaines», estime la société d'État rappelant que les nouvelles études permettront de «bien déterminer la quantité de roc à excaver». «On va devoir faire davantage d'études, ça va prendre des analyses et des ajustements, probablement à l'ingénierie de la centrale elle-même», explique-t-il.

Impossible d'affirmer si cette interruption entraîne un retard sur la mise en service de la quatrième centrale, prévue pour 2020. «Il est trop tôt pour savoir s'il y aura une incidence sur l'échéancier et sur les coûts. Est-ce qu'il en aura? Peut-être. Aujourd'hui? Non», ajoute-t-il, précisant que «des projets comme ça, ont des marges de manoeuvre».

Les travaux d'excavation ailleurs à la Romaine-4, sauf à la galerie de dérivation, où un travailleur est décédé en décembre, se poursuivent. L'excavation de la quatrième centrale, qui aura une puissance de 245 mégawatts, est néanmoins la plus grosse partie du travail.

Un millier de travailleurs restent à pied d'oeuvre à La Romaine.