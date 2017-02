Accident de travail aux Îles-de-la-Madeleine: le pétonclier n'était pas sécuritaire

Johanne Fournier

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil

(Matane) La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a déposé son rapport d'enquête sur un accident survenu en mars sur le pétonclier P'tite Baie, aux Îles-de-la-Madeleine. Les enquêteurs déterminent que les causes de l'accident sont attribuables à l'accès au treuil, à l'aménagement du pont du bateau et à la méthode de travail de l'aide-pêcheur qui a été gravement blessé.