LFG Construction s'ancre à Sept-Îles

Le président de LFG, Claude Lapointe, précise que son entreprise évolue déjà régulièrement sur la Côte-Nord, mais qu'il sentait la nécessité depuis plusieurs années de consolider cette présence par une équipe permanente, de bonne taille et expérimentée.

«On cherchait un champion. Construction RIC est une entreprise de longue date, comme nous. C'est une acquisition, et on unit nos équipes de travail, mais les deux entreprises garderont leurs noms. On garde les employés de RIC. L'objectif, c'est le maintien et la croissance de cette entreprise», souligne M. Lapointe.

LFG Construction compte 500 employés, parfois plus, et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 100 millions $. Sa masse salariale se chiffre par 35 millions $. Construction RIC compte 40 employés dans les domaines du génie civil, routier et industriel ainsi qu'en construction de bâtiments industriel, commercial et institutionnel.

Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Elle entrera en vigueur le 1er avril. Le président de RIC, Stéphane Imbeault, maintiendra d'importantes responsabilités dans la nouvelle entité.

Claude Lapointe sait que «l'économie de la Côte-Nord traverse un passage difficile, mais on est conscient qu'elle peut rebondir dans un horizon de zéro à 18 mois».

LFG Construction a joué un rôle important dans l'érection de plusieurs parcs éoliens au Québec. Le ralentissement de ce type de mises en chantier n'a toutefois pas fait fléchir ses activités. «Nous avons réussi à maintenir le chiffre d'affaires. Nous avons trouvé des contrats en Ontario et en Colombie-Britannique», note Claude Lapointe.

Si des équipes de LFG continueront d'aller sur la Côte-Nord pour des chantiers, la firme, dit-il, pourra aussi se servir de l'équipe de Construction RIC quand le besoin s'en fera sentir en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent.

LFG est notamment active à Gaspé, où elle bâtit l'agrandissement de l'usine de fabrication de pales éoliennes de LM Wind Power, à Paspébiac pour la construction du nouvel aréna, elle pilote trois projets pour le géant de l'alimentation IGA au Nouveau-Brunswick et réalise des contrats pour Hydro-­Québec sur la Côte-Nord.