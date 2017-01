Acheter son patron

(Québec) Votre patron vieillit. Il songe à se retirer du monde des affaires. Ses enfants ne veulent pas suivre ses traces. Ses plus proches gestionnaires non plus. Vendre à un étranger ne l'intéresse pas vraiment.

L'ultime solution : mettre la clé sous la porte.

Travailleurs, voilà la chance de sauver votre gagne-pain!

Et de devenir votre propre patron.

En 2014, la trentaine d'employés de la Librairie Pantoute, à Québec, l'ont fait.

Par l'intermédiaire d'une formule d'affaires novatrice, ils ont acquis 53 % des actions de l'entreprise fondée en 1972 par Denis Lebrun et Maryvonne Le Port.

La Libraire Pantoute appartient aujourd'hui à une compagnie de gestion créée par Victoria Lévesque et Marie-Éve Pichette - deux employées qui avaient été approchées par les propriétaires Denis Lebrun et Claire Taillon pour acheter leur commerce - et à une coopérative de travailleurs actionnaires.

«Nous sommes la preuve vivante que la reprise d'une entreprise par ses employés est possible», affirme Paul-Albert Plouffe, libraire et secrétaire-trésorier de la coopérative d'employés.

«Nous ne sommes pas encore tout à fait des hommes et des femmes d'affaires, mais nous apprenons à le devenir», ajoute Stéphane Picher, président de la coopérative d'employés et directeur de la succursale de la rue Saint-Joseph.

En compagnie de Victoria Lévesque, aujourd'hui propriétaire (avec Marie-Ève Pichette) et directrice administrative de la Librairie Pantoute, MM. Plouffe et Picher rendaient compte, plus tôt cette semaine, de la petite histoire de la prise de propriété du commerce par ses employés à l'occasion d'une activité organisée par le Centre de transfert d'entreprise du Québec (CTEQ).

Pas une sinécure

Long. Difficile. Compliqué.

Voilà les trois mots employés par Stéphane Picher pour résumer le cheminement menant à la transaction.

Au premier chef, peu de libraires avaient la prétention d'être des femmes ou des hommes d'affaires, bien que certains d'entre eux affichaient de l'expertise pour les achats ou la promotion.

Ils devaient aussi se résoudre à encaisser une baisse salariale. Il fallait bien payer sa part.

«Est-il nécessaire de rappeler que nous évoluons dans un milieu dans lequel les salaires versés aux travailleurs sont relativement bas.»

Et il y avait des tas des questions pour lesquelles les réponses tardaient à venir.

Combien ça nous coûtera?

Combien de temps ça prendra pour rembourser l'emprunt?

Combien serons-nous dans l'aventure?

Avec la collaboration de partenaires comme le cabinet d'avocat Bernier, Beaudry, le Groupe Coop Relève et la Coopérative de développement régional Québec-Appalaches, les travailleurs ont ébauché un plan d'affaires qui a séduit un fonds de placement de la CSN - Filaction - qui a finalement financé la transaction.

«Sans l'aide de nos collaborateurs, nous n'aurions pas acheté les parts de Denis Lebrun», tranche Stéphane Picher en signalant que le taux d'adhésion des travailleurs a été supérieur à 90 %.

«L'annonce de l'acquisition a été une grande fierté pour nous tous», mentionne Paul-Albert Plouffe.

Le public, aussi, a apprécié que la Librairie Pantoute survive et reste entre les mains de libraires indépendants. «Nous avons bénéficié d'une bonne dose de sympathie de la part du grand public. Nous avons enregistré une augmentation des ventes dès le départ», fait remarquer Stéphane Picher.

Faire la différence

Et comment ça se passe, à la Librairie Pantoute, depuis que les employés sont les premiers maîtres à bord? «C'est positif. Nous sentons que les gens sont motivés. Ils veulent s'impliquer. Nous découvrons également des talents insoupçonnés chez certains de nos camarades», signale Victoria Lévesque.

«Nous avons vu renaître certains collègues», renchérit Stéphane Picher. «Même si nous n'appliquons pas nécessairement les concepts de la gestion participative, plusieurs sentent qu'ils peuvent faire une différence dans un modèle d'affaires comme le nôtre.»