Un peu d'organisation!

(Québec) «Je n'ai aucune organisation et réussir à me concentrer pour faire une seule chose à la fois relève carrément de l'exploit.»

Corrine Dutil, 25 ans, se décrit comme une enfant typique de la génération des milléniaux.

Fille de Marc, le président et chef de la direction du Groupe Canam, et petite-fille de Marcel, le président du conseil d'administration du fabricant de produits de construction de Saint-Georges, Corrine fait ses premiers pas sur le marché du travail.

Celle qui compose des chansons et qui chante dans les bars bosse à l'École d'entrepreneurship de Beauce (EEB) depuis trois ans. «Je suis l'artiste de la famille. Je n'irai pas dans l'acier!»

D'abord rédactrice, elle coordonne maintenant les projets marketing à l'EEB.

Elle rédige aussi un blogue.

Le sujet de son cybercarnet du 22 novembre dernier : Sept choses à faire pour être plus efficace au travail.

«Au travail, j'ai de la difficulté à me concentrer pour faire une tâche. Je n'arrive pas à me départir de mon téléphone qui, évidemment, sonne tout le temps.»

À l'instar de nombreuses entreprises, l'EEB mesure les forces et les faiblesses de ses employés. Elle utilise notamment un outil d'évaluation - le Profil Dynamix - qui permet de cerner la personnalité de chacun des membres de son personnel afin de connaître leurs préférences et de comprendre leurs comportements.

«Il est ressorti des résultats du test que j'étais une fille éparpillée, extravertie et qui parle trop. À l'opposé, mon père est très organisé.»

À partir de ce moment, Corrine Dutil a commencé à parcourir des ouvrages et à faire des lectures et des recherches pour trouver des trucs afin de devenir une jeune femme plus organisée et plus productive au travail.

Elle a trouvé «sa» recette et a décidé de la partager avec tous ceux et celles qui sentent le besoin de mettre un peu d'ordre dans leur vie professionnelle.

1. Planifier votre horaire de la semaine prochaine

«Le faire, préférablement, le vendredi après-midi et prendre soin de séparer chacune des journées en blocs. Par exemple, mardi, de 13h à 15h, de la rédaction.»

2. Se concentrer sur une chose à la fois

«Pas de courriels. Pas d'appels. Pas d'interruptions. Que le travail que l'on a à faire. C'est tout. Moi, je l'avoue, c'est ce que je trouve le plus difficile. Ne pas répondre à un courriel, je trouve ça agaçant.»

3. Mettre votre téléphone intelligent sur pause

«L'ultime solution si l'on ne parvient pas à se concentrer. Silence Instagram, Facebook Messenger, Snapchat! Comment résister au téléphone qui nous dit : "Regarde-moi! Regarde-moi!"»

4. Se procurer un cahier de notes et y inscrire toutes les choses géniales qui vous passent par la tête

«En écrivant les choses importantes, vous vous assurez qu'elles ne se perdront pas dans les 18 903 autres trucs que vous avez entendus ou lus au cours de la journée.»

5. Faire une liste, chaque matin, des tâches à accomplir au cours de la journée

«En arrivant au bureau, prenez quelques minutes pour écrire ce que vous voulez faire dans la journée. Y aller du plus important au moins important. Du plus urgent au moins urgent. Du plus plate au plus le fun. Chacun son choix!»

6. Prendre des petites pauses

«Un petit répit de cinq minutes pour chaque heure de travail.»

7. Ranger votre bureau

«Moi, la fille éparpillée, je l'ai fait et ça fait une différence. Mon bureau ne ressemble plus à un champ de bataille.»

Au Soleil, Corrine Dutil signale que l'on pourrait ajouter un ingrédient de plus à «sa» recette pour gérer les inévitables urgences.

«Oui, il faut essayer de planifier les imprévus. Pourquoi ne pas prévoir 20 % de notre temps, chaque jour, pour parer aux urgences?» suggère celle qui avoue faire de gros efforts pour appliquer ses trucs et éviter que les mauvaises habitudes reprennent le dessus.