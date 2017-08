L'essence plus cher, un cadeau de Harvey

Jeudi, le détaillant Canadian Tire situé sur le boulevard de l'Ormière, à Neufchâtel, et le Petro-Canada de la rue Marais, à Vanier, affichaient entre autres leur litre de carburant ordinaire à 1,249 $. La bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que plusieurs détaillants n'avaient pas encore emboîté le pas en fin d'après-midi et vendaient toujours leur litre d'essence à 1,129 $.

Chez le géant du commerce au détail Costco de la rue Bouvier, le litre d'essence était toujours en vente à 1,099 $, jeudi, soit 15 ¢ de moins que le prix affiché par certaines stations-service.

Selon CAA-Québec, le prix réaliste pour l'essence dans la Capitale-Nationale est actuellement de 1,149 $ le litre et le prix moyen à la pompe est de 1,155 $. Le prix réaliste comprend le coût d'acquisition de 1,112 $ et la marge au détail moyenne de la dernière année dans la capitale, qui est de 3,7 ¢ le litre.

En début de semaine, l'organisme avait confié à un confrère de La Tribune qu'il ne serait pas surprenant d'enregistrer une hausse des coûts pétroliers en raison des caprices de Dame Nature.

«C'est une conséquence directe d'Harvey. L'essence raffinée a augmenté de façon considérable hier [mercredi] et aujourd'hui. Même chose à la rampe de chargement», indique au Soleil la porte-parole Annie Gauthier. «Mardi, nous n'étions pas en mesure d'évaluer les dommages pour les raffineries, les plateformes et les pipelines. Aujourd'hui, nous avons un meilleur aperçu. Évidemment, cela n'est pas terminé», poursuit-elle.

En effet, le prix de l'essence raffinée à la Bourse NYMEX lundi était de 175,32 ¢US/gallon. Jeudi, il est passé en matinée à 199,29 ¢US/gallon, une hausse de 23,97 ¢US/gallon.

Au cours des derniers jours, l'ouragan a forcé la fermeture d'une quinzaine de raffineries dans l'État du sud des États-Unis, appartenant entre autres aux compagnies ExxonMobil, Shell et Phillips 66. Ces raffineries représentent environ 20 % de la production d'essence du pays de Donald Trump. On estime que la facture des dégâts pour le Texas pourrait atteindre 58 milliards $US (73 milliards $).

L'essence n'a pas seulement grimpé à Québec et à Lévis. La majorité des municipalités de la province ont aussi été victimes des conséquences de l'ouragan, selon des données du site essencequebec.com.

Au sud de la frontière canadienne, le prix a également augmenté depuis lundi. La hausse est toutefois moins vertigineuse, notamment dans l'État du Maine où le coût du gallon (3,8 litres) a bondi en moyenne de 2,362 $ à 2,474 $, selon le site mainegasprices.com. Au Texas, pour la même période, le prix du gallon est passé de 2,144 $ à 2,327 $, soit un bond d'environ 4 ¢ le litre.

Disponibilité réduite

Pour le moment, il est «impossible» de prédire si cette hausse du prix du carburant ne sera que passagère, note CAA-Québec. Selon des analystes du marché, le prix devrait diminuer lorsque la crue des eaux redescendra.

«Il y a moins de production. La disponibilité de l'essence est réduite. Le marché tourne au ralenti», explique Mme Gauthier. «La production devrait reprendre pour certaines entreprises au cours des prochains jours. Certains spécialistes estiment que cela ne sera pas aussi intense que lors des ouragans Katrina [2005] et Ike [2008]», ajoute-t-elle.

La porte-parole refuse de dresser un lien entre ce congé et la hausse du prix de l'essence. Lors du bilan 2016 de CAA-Québec, l'organisme avait statué «qu'il n'y avait aucun indice» qui permettait d'avancer que les prix augmentaient lors des longues fins de semaine. Les hausses étaient plutôt liées au fait que les marges au détail étaient très basses.

La capacité quotidienne de raffinage des installations américaines, habituellement de 18 milliards de barils, est amputée présentement de près de trois milliards de barils. Avec La Presse canadienne

***