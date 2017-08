Bond marqué du prix de l'essence, gracieuseté de Harvey

Vers 9h45, le Canadian Tire situé sur le boulevard de l'Ormière, à Neufchâtel, et le Petro Canada sur la rue Marais, à Vanier, affichaient entre autres leur litre d'essence ordinaire à 1,249 $. La bonne nouvelle pour les consommateurs, c'est que plusieurs détaillants de la grande région de Québec n'ont pas encore emboîté le pas et vendent toujours leur litre d'essence entre 1,124 $ et 1,129 $. Alors, dépêchez-vous d'aller faire le plein!

Chez le géant du commerce au détail Costco de la rue Bouvier, le litre d'essence était toujours en vente à 1,079 $, jeudi matin, soit 17 ¢ de moins que le prix de certaines stations-services.

Selon CAA-Québec, le prix réaliste pour l'essence dans la Capitale-Nationale est de 1,149 $ le litre et le prix moyen à la pompe est actuellement de 1,155 $. Le prix réaliste comprend le coût d'acquisition de 1,112 $ et la marge au détail moyenne de la dernière année dans la capitale, qui est de 3,7 ¢ le litre.

