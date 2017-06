Prix des aliments: plus cher pour les carnivores

Chaque année, des chercheurs de l'Université Dalhousie, à Halifax, réalisent un rapport sur les prix des produits alimentaires du Canada. Lundi, les responsables de l'étude ont annoncé qu'ils réduisaient leurs attentes. Pour 2017, l'inflation alimentaire devrait être de l'ordre de 3 % à 4 %. En décembre dernier, ils anticipaient une hausse de 3 % à 5 %.

Alors que les prévisions pour les poissons et les fruits de mer ainsi que pour les légumes sont revues à la baisse, le prix pour les produits offerts chez le boucher devrait grimper de 7 % à 9 %. Depuis janvier, la facture pour le boeuf et le porc a notamment fait un bond de 11 %. Rien pour rassurer les restaurateurs, dont plusieurs éprouvent déjà des difficultés à boucler les fins de mois.

«Nous sommes très conservateurs. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur. Nous estimons que la hausse du prix pour la viande pourrait être de plus de 9 %, car c'est déjà le cas depuis le début de l'année», indique Sylvain Charlebois, professeur à la Faculté en management et agriculture à l'Université Dalhousie et responsable de cette analyse du marché. «Nous expliquons en partie cette augmentation par la faiblesse des inventaires. Aussi, la viande vit toujours un cycle de deux ans. L'an passé, les prix étaient plus bas. Cette année, on croit que le consommateur a plus les moyens pour acheter de la protéine animale», poursuit-il.

Pour obtenir ces données, M. Charlebois et ses chercheurs ont comparé le prix d'une centaine de produits alimentaires.

Le phénomène laitue

Même si la hausse du prix des légumes devrait être moins importante que prévu, il y a quelques exceptions.

Le céleri et la laitue sont «le nouveau chou-fleur de cette année», avance le professeur. L'an dernier, le chou-fleur était vendu à 8$ dans certains supermarchés et épiceries à travers le pays. La hausse de la facture pour ces deux produits serait attribuable aux intempéries en Californie.

«Certaines cultures ont été affectées par l'excès d'humidité. Il y a eu beaucoup de pertes de récolte. Les stocks plus bas et une demande accrue ont augmenté les prix de certains produits», dit M. Charlebois, estimant que l'Indice des prix à la consommation de Statistique Canada sous-estime actuellement l'inflation alimentaire.

Pour 2017, les chercheurs prévoient une hausse du prix des fruits et des noix de 3 % à 5 %, des oeufs et des produits laitiers de 1 % à 3 % et des pains et céréales de 1 % à 3 %.

En décembre dernier, le rapport de l'Université Dalhousie prévoyait que le panier d'épicerie coûterait 420 $ de plus en 2017 pour une famille moyenne.