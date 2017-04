Le prix de l'essence bondit à Québec

Vers 9h30, le Shell situé au 720, boulevard Lebourgneuf, le Esso du chemin Saint-Louis et le Petro-Canada de la 1re Avenue affichaient entre autres leur litre d'essence ordinaire à 1,269 $. La bonne nouvelle pour les automobilistes, c'est que plusieurs stations-service de la région n'ont pas encore emboîté le pas et vendent toujours leur litre d'essence entre 1,084 $ et 1,114 $.

Depuis quelques jours, plusieurs municipalités à travers la province ont connu une hausse du prix de l'essence, notamment à Montréal, à Laval et dans la région de Lanaudière. Jeudi matin, les Montréalais payaient jusqu'à 1,319 $ leur litre d'essence ordinaire.

Selon CAA-Québec, le prix réaliste dans la Capitale-Nationale est de 1,177 $ le litre et le prix moyen à la pompe est actuellement de 1,093 $. Le prix réaliste comprend le coût d'acquisition de 1,148 $ et la marge au détail moyenne de la dernière année, qui est de 2,9 ¢ le litre.

Du côté du géant du commerce au détail Costco, la station-service de la rue Bouvier affichait leur essence ordinaire à 1,074 $, jeudi matin.