L'essence en forte hausse à plusieurs endroits au Québec

La plupart des postes d'essence de ces régions affichaient un prix de 1,27 $ alors que lundi soir, le litre d'ordinaire était vendu à un prix qui variait de 1,10 $ à 1,15 $.

Les prix demeurent toutefois largement inférieurs mardi matin dans plusieurs autres régions du Québec, selon le site www.essencequebec.com.

Le prix du litre d'ordinaire est à 1 $ dans Chaudière-Appalaches, 1,05 $ en Montérégie et en Outaouais, 1,06 $ dans les Laurentides et dans la région Centre-du-Québec et d'entre 1,07 $ et 1,11 $ dans la région de Québec.

Lundi, le prix du baril de pétrole brut pour livraison en mai se transigeait en fin de journée à un peu plus de 53 $ US à New York.