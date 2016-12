Que faire avec les cartes-cadeaux dont on ne veut pas?

Sarah Skidmore Sell

Associated Press

Les cartes-cadeaux sont très populaires durant le temps des Fêtes: plus de la moitié des consommateurs avaient l'intention d'en offrir au moins une cette année, selon la Fédération nationale du commerce de détail aux États-Unis. Mais elles ne sont pas toujours désirées: l'organisation américaine CEB TowerGroup estime que sur les 130 milliards $ US dépensés en cartes-cadeaux l'an dernier, des cartes d'une valeur totalisant 1 milliard $ US sont restées inutilisées.