Toyota Camry 2018: le désir d'aimer

(Montréal) La Camry ne veut plus être la voiture moyenne que l'on subit, mais celle que l'on choisit. Son design très énergique, loin du style mollement unanimiste de ses devancières, cherche à surprendre, voire à interpeller. Il s'agit de rompre avec cette réputation de ne constituer qu'un choix par défaut, rationnel, au sens le plus restrictif du terme.

La Camry s'enorgueillit d'être la « première Toyota au Canada à offrir des services de connectivité embarqués à la pointe de la technologie ». Espérons que ce soit la dernière. Le dispositif Entune 3.0 donne plusieurs informations sans doute (y compris les prix du carburant où vous vous trouvez), mais sa fonctionnalité mains libres (Bluetooth) est exécrable. Est-ce la qualité du microphone (où son emplacement?) de l'interface? Toujours est-il qu'il n'est pas au point et qu'il a été impossible d'entretenir la moindre conversation téléphonique à bord (problèmes d'écho, interruption de service, et j'en passe). À revoir, et vite. Et ce faisant, pourquoi ne pas adopter l'Apple Car Play et Android Auto, dont la fiabilité des systèmes est à la hauteur de la réputation de la marque?

Originaux sur le C-HR, mais un peu trop déconcertants sur la Prius, les codes esthétiques développés par les stylistes de Toyota s'expriment ici sans excès, avec des angles plus ouverts et des effets de contraste moins exacerbés. La partie avant, athlétique et anguleuse, dégage une certaine puissance. De profil, le traitement de la carrosserie confirme la volonté de faire massif, mais pas balourd, en dépit d'importantes surfaces vitrées. Pour ajouter un soupçon de fantaisie, le constructeur japonais va même jusqu'à proposer un traitement deux tons (option de 550 $) pour accentuer les effets de contraste.

Cette offensive de Toyota se déploie sur un terrain de plus en plus étroit. Le marché de la berline intermédiaire a accusé une érosion de 11 % au cours de la dernière année au Canada, mais ce genre de voiture conserve un statut particulier : celui de modèle de référence, voire de porte-drapeau d'une marque.

Cet honnête bilan, Toyota ne veut plus s'en satisfaire, d'autant plus que la catégorie des berlines familiales accueillera très prochainement des Honda Accord et Nissan Altima toutes neuves.

Toujours un V6

Plus longue, plus basse et un brin plus large que le modèle qu'elle remplace, cette Camry 2018 est conçue sur un châssis (nom de code TNGA) qu'elle partage avec d'autres modèles du groupe, déjà réputés pour offrir un meilleur ressenti au volant.

Avant de trop vous enthousiasmer, il importe d'apporter une précision importante : seules les déclinaisons SE et XSE affichent un comportement plus sportif. Les autres conservent sensiblement les attributs dynamiques des générations précédentes quoiqu'améliorés aussi grâce à un centre de gravité moins élevé, à savoir : confort et stabilité.

Les SE et XSE proposent une expérience plus enthousiasmante en raison de pneumatiques plus performants, mais aussi de réglages spécifiques apportés à la suspension. Il en résulte un comportement plus fin, plus précis et surtout plus agréable. En dépit de leur plus grande fermeté, les éléments suspenseurs procurent un confort de roulement tout à fait acceptable, même sur des routes aussi endommagées que celles de Montréal. Et ce qui ne gâte rien, l'assistance de la direction est correctement dosée. Ni trop légère ni trop lourde, elle donne une bonne sensation du train avant.

La Camry ne souffre d'aucun gros point faible, mais mérite quelques petites critiques ponctuelles. Le freinage, par exemple, manque d'endurance, tandis que la boîte de vitesses, elle compte désormais huit rapports manque de réactivité, notamment dans les phases de rétrocontact (kickdown).

Sous le capot, d'aucuns s'étonneront d'apprendre que le moteur V6 rempile. Doté de l'injection directe et d'une cavalerie plus importante (301 chevaux), ce moteur est une soie. Silencieux, volontaire et étonnamment économique, il permet à la Camry de signer des temps d'accélération et de reprises assez surprenants.

Aussi plaisante soit-elle, cette mécanique ne se retrouvera probablement pas sous le capot de plus de 10 % des Camry vendues au pays. Les consommateurs lui préféreront le quatre-cylindres de 2,5 litres que nous n'avons hélas pas eu l'occasion d'essayer. Pas plus que la version hybride qui, malheureusement, ne comporte pas un fil à la roue (lire qu'elle ne se recharge pas), un privilège toujours exclusivement réservé à la seule Prius Prime.

Qu'on apprécie ses courbes en pente douce et la cohérence de son dessin ou, au contraire, qu'on la trouve laide ou maladroitement dessinée, la Camry est une (autre) Toyota que l'on reconnaît dès le premier regard. C'est tout de même mieux que de passer complètement inaperçue, non?