Un nouveau support sur le toit de l'auto

(Québec) Après avoir remporté le prix coup de coeur «Étudiant créateur d'entreprise» du gala québécois Ose Entreprendre et le troisième prix de La Ruche Académie, l'équipe de Travoy change l'image de l'entreprise pour la mise en marché d'un nouveau système de support d'objets sur le toit d'une automobile.

Le support Travoy portera dorénavant le nom de MOS à la suite de l'acquisition de l'entreprise Mamouth Design, de la Mauricie, et de la fusion des deux entités. «Nous avons l'intention de commercialiser notre support au début de 2018», explique Joey Hébert, président fondateur de l'entreprise.

Utilisation facile

La particularité du système MOS, c'est qu'il s'abaisse sur le côté du véhicule pour le chargement. «Il descend à 61 cm plus bas que le toit. Et sa capacité de charge de 80 livres permet aux usagers de charger et décharger aisément leur équipement avec un minimum d'efforts», précise M. Hébert.

«Le mécanisme de levage vient se fixer directement sur les barres de toit déjà existantes sur le marché et peut accueillir des accessoires comme une boîte cargo, un module à vélo, un kayak, des skis, ou d'autres objets», ajoute-t-il.

MOS lance, en même temps samedi, sa page Facebook pour parler des prochains développements (www.facebook.com/aventuressanslimites) et un nouveau site Web : www.mos-co.ca.