Great Wall a des vues sur Fiat Chrysler

Fragilisé par l'effritement de ses ventes aux États-Unis, FCA pourrait trouver sa planche de salut dans une offre de rachat chinoise : l'hypothèse, qui fait l'objet de vives spéculations depuis une semaine, a été confortée lundi par l'intérêt manifesté par le septième constructeur de Chine.

«Nous sommes assurément intéressés pour réaliser une acquisition» liée à FCA, même si pour l'heure «cela reste une intention», aucune offre formelle n'ayant été déposée, a indiqué une porte-parole de Great Wall Motor.

Pour autant, «nous allons agir de façon sérieuse [pour concrétiser] cette intention de rachat», a-t-elle souligné, sans vouloir préciser si une future offre viserait tout ou partie du groupe FCA.

Selon le site spécialisé Automotive News, Great Wall ne serait intéressé que par la marque de véhicules tout-terrain Jeep. Sa dirigeante Wang Fengying «est en contact» avec Fiat Chrysler pour «entamer des négociations» à ce sujet, ajoutait le site.

De son côté, FCA a affirmé lundi dans un communiqué n'avoir «pas été approché par Great Wall Motor au sujet de la marque Jeep ou de tout autre affaire».

Spécialiste des véhicules utilitaires sport (VUS) dont il est le premier fabricant chinois, Great Wall a vendu l'an dernier 1,07 million de véhicules en Chine, mais sa présence à l'étranger reste anecdotique (17 400 unités écoulées).

Appréciée en Chine

Étant donné son positionnement, il se pourrait que Great Wall «préfère racheter» la seule filiale Jeep «plutôt que de reprendre l'ensemble du groupe FCA» et les charges qui y sont associées, estime Bill Russo, directeur du cabinet Gao Feng Advisory et ex-patron de Chrysler en Chine.

«Jeep est le bijou de Fiat Chrysler [...], c'est une marque à forte valeur» et bénéficiant de longue date en Chine d'une réputation de qualité, a expliqué M. Russo.

Chrysler, avant son rachat en 2009 par Fiat alors qu'il était en faillite, avait été l'un des premiers constructeurs automobiles américains à s'implanter sur le marché chinois, avec Jeep, au début des années 80.

Au premier semestre 2017, FCA a écoulé dans le pays 110 000 voitures fabriquées sur place, profitant justement d'un bond de ses ventes de Jeep produites par sa coentreprise avec le constructeur local GAC.

Les ventes de VUS ont le vent en poupe sur le premier marché automobile mondial : elles se sont envolées de 45 % l'an dernier, à 9,05 millions d'unités, selon la fédération professionnelle CAAM.

À l'heure où Great Wall tente de monter en gamme, en proposant des modèles plus onéreux - et plus rentables -, un rachat de Jeep lui permettrait de renforcer son image, observe John Zeng, analyste du cabinet shanghaïen LMC, cité par l'agence Bloomberg.

Précédent Ferrari

Une acquisition chinoise pourrait permettre à FCA de sauver ses marques Chrysler, Dodge et Fiat, et lui donner les moyens nécessaires pour développer ses activités de recherche et de développement.

Son pdg actuel, Sergio Marchionne, avait donné en 2015 son indépendance à Ferrari et pourrait faire de même pour Alfa Romeo et Maserati. Faire passer d'autres marques, dont Jeep, sous contrôle chinois pourrait donc faire partie de sa stratégie.

En cédant Jeep, FCA «peut en tirer un très bon prix», juge Bill Russo.

De plus, Great Wall pourrait ne pas être le seul constructeur de l'empire du Milieu sur les rangs.

Automotive News a ainsi affirmé la semaine dernière que les représentants d'un groupe automobile chinois «bien connu» - mais non nommé par le site - avaient déjà fait au moins une offre en juillet pour acquérir FCA «au-dessus de sa valeur de marché».

Certes, une telle opération ne serait pas inédite : le suédois Volvo, autre grand nom de l'automobile occidentale, avait été racheté par le chinois Geely en 2010.

Mais le passage sous pavillon chinois de Fiat Chrysler, fleuron de l'industrie américaine, pourrait s'avérer plus compliqué, à l'heure où le président Donald Trump dénonce volontiers les déséquilibres commerciaux entre Pékin et Washington.