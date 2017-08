Subaru Impreza WRX STi: force tranquille

Pour effacer les rides de l'habitacle, les stylistes ont retouché la texture de certains garnissages. Ils en ont également matelassé d'autres. De nouveaux appliqués plus scintillants, des surpiqûres contrastantes et des ceintures de sécurité rouges cherchent aussi à rafraîchir une décoration intérieure encore bien terne et datée. Le bloc d'instrumentation adopte pour sa part de nouvelles couleurs et est complété par un écran juché au sommet du tableau de bord. Plus net et plus visible, celui-ci permet à l'initié de le configurer à foison pour le maintenir informé des performances mécaniques. Conçus par le spécialiste allemand Recaro, les sièges offrent un galbe généreux et se révèlent confortables, même pour les grands gabarits.

La provocante berline de Subaru, proposée à partir de 39 495 $, ne cache pas son jeu, avec un aileron démesurément grand - il est possible de le remplacer sans frais pour un plus discret - et des ailes boursouflées plutôt viriles. Un oeil avisé sans doute remarquera les nouvelles épures de refroidissement en lieu et place des antibrouillards et le vert «criant» des étriers de freins encerclés de jantes dont la dimension atteint désormais 19 pouces. Les phares portent aussi le sceau de la nouveauté : directionnels, ils éclairent désormais les coins.

Des retouches discrètes, mais efficaces

Sur le plan technique, Subaru distille aussi les nouveautés avec parcimonie. Le différentiel central adopte désormais une gestion électronique dans le but de fluidifier son travail et d'accélérer ses interventions, mais seul un as du volant sera vraisemblablement en mesure d'apprécier ce raffinement. En revanche, l'efficacité améliorée du système de freinage ne passera pas - comme la couleur des étriers - inaperçue. La pédale, plus ferme, n'oblige plus à lui «rentrer dedans» comme autrefois pour ralentir ou immobiliser ce bolide.

Son capot abrite un 2,5 litres turbocompressé qui crache 305 chevaux et ne manque pas de coeur à l'ouvrage, mais d'un peu de souplesse et de charisme. Très vivant à moyen régime, ce moteur est relativement bien servi par une boîte de vitesses à six rapports - mais dont la commande manque de précision -, qui répond illico à la moindre sollicitation, et par la présence d'un dispositif de dosage du couple qui permet au train avant d'encaisser les accélérations les plus brutales. En complément, un rouage à quatre roues motrices contribue à coller au bitume cette excitée qui accuse plus de 1600 kg à la pesée. C'est lourd, mais, faut-il le rappeler, cette déclinaison de l'Impreza ne bénéficie pas encore de la plateforme modulaire récemment adoptée par sa génitrice. Même si la nouvelle architecture est d'emblée plus rigide et plus légère, parions que les amateurs de la WRX STi ne l'attendent pas forcément avec impatience. En effet, celle-ci adopte une direction à assistance électrique, contrairement à la génération actuelle de WRX STi, qui fait appel à un dispositif hydraulique, plus lourd et plus énergivore sans doute, mais d'une redoutable précision.

Forte de son freinage énergique et d'un rapport poids/puissance très compétitif, l'Impreza WRX STi se conduit avec jubilation, mais se classe dans la catégorie des voitures à ne pas mettre entre toutes les mains. Il faut prendre garde de ne pas se laisser griser par cette auto qui exécute le 0 à 100 km/h en seulement cinq secondes. Mais la fermeté des suspensions sur une chaussée aussi détériorée que celle des routes du Québec finit par convaincre le conducteur de modérer son entrain.

Raisonnable en usage courant, la consommation grimpe (très) vite, surtout si l'on cherche à en extraire toute la performance, et le diamètre de braquage demeure assez important pour une aussi petite auto. La visibilité ne poserait pas problème sans cet aileron qui strie la lunette arrière. Tout le monde y gagne à le retirer. Sauf les policiers qui ne pourront, en un coup d'oeil, remarquer le côté surnaturel de cette Impreza.