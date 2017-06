Le scandale des coussins gonflables défectueux emporte Takata

Le quotidien économique Nikkei a indiqué dans la nuit que Takata devait tenir dans les heures à venir (lundi) un conseil d'administration et enclencher dans la foulée une procédure de redressement judiciaire auprès d'un tribunal de Tokyo.

Sa filiale américaine TK Holdings, basé dans l'État du Michigan, va parallèlement se placer sous la protection du chapitre 11 sur les faillites.

La chaîne publique NHK, sans citer de source, a indiqué pour sa part avant l'ouverture de la Bourse que la décision avait d'ores et déjà été prise.

Le Tokyo Stock Exchange (TSE) a aussitôt annoncé la suspension des transactions sur le titre dans l'attente de «la confirmation de la véracité» de ces informations de presse.

Contacté par l'AFP, Takata s'est refusé à tout commentaire.

La compagnie japonaise laisse derrière elle une ardoise de plus de 1000 milliards de yens (près de 12 milliards $CAN), d'après le Nikkei, ce qui marquerait la plus importante faillite d'un industriel dans le Japon d'après-guerre.

Ses principales activités (coussins gonflables, ceintures de sécurité, sièges d'enfants) devraient être reprises par Key Safety Systems (KSS), un équipementier américain contrôlé par le chinois Ningbo Joyson Electronic, pour un montant estimé par la presse à 180 à 200 milliards de yens (quelque 2,3 milliard $CAN).

Les rumeurs de faillite avaient fait plonger la semaine dernière l'action Takata des trois-quarts de sa valeur, avant un rebond spéculatif de 45 % vendredi. Depuis la révélation publique de l'affaire début 2014, elle a fondu de 95 %.

La firme japonaise, vieille de plus de 80 ans, a été terrassée par un scandale de coussins gonflables défectueux responsable d'au moins 16 décès et du rappel de quelque 100 millions d'unités dans le monde, le plus important de l'histoire automobile.