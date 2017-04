Stations de recharge: un obstacle pour les véhicules à l'hydrogène

Les automobiles à pile à combustible à hydrogène pourraient un jour concurrencer les automobiles électriques dans la course aux déplacements sans pollution - à condition que les stations pour les recharger soient plus nombreuses.

Honda, Toyota et Hyundai ont loué quelques centaines de véhicules à pile à combustible ces trois dernières années, et s'attendent à en louer bien plus de 1000 cette année. Mais pour l'instant, ces baux sont limités à la Californie, où se trouvent la plupart des 34 stations de recharge à hydrogène des États-Unis.

Téméraires, les constructeurs automobiles investissent fortement dans la technologie. General Motors a récemment fourni à l'armée américaine une camionnette à pile à combustible. Honda et GM collaborent en outre sur un système de pile à combustible qui devrait être offert en 2020. Hyundai présentera l'an prochain un véhicule utilitaire sport à pile à combustible à plus longue autonomie.

«Nous avons manifestement passé le stade du projet de science et la technologie est viable», assure Charles Freese, qui dirige les activités de piles à combustible de GM.

Comme pour les automobiles complètement électriques, les véhicules à pile à combustible fonctionnent sans faire de bruit et ne produisent aucune émission de gaz. Mais elles ont de gros avantages. Les véhicules à pile à combustible peuvent être rechargés aussi rapidement qu'une automobile à essence - alors que les automobiles électriques comme la Chevrolet Bolt peuvent mettre jusqu'à neuf heures pour une pleine recharge à l'aide d'un chargeur domestique de 240 volts. Les automobiles à pile à combustible possèdent en outre une plus grande autonomie.

Jusqu'à 2 M$ par station

Malgré tout, les recharges de véhicules à pile à combustible à hydrogène sont aussi leur plus grand obstacle. La construction d'une station de recharge coûte jusqu'à 2 millions $, alors les entreprises hésitent à les construire à moins que ces véhicules soient plus nombreux sur les routes. Mais les constructeurs, de leur côté, ne veulent pas construire des véhicules que les consommateurs ne pourront pas recharger.

Selon le département américain de l'Énergie, il ne se trouve que 34 stations de recharge à hydrogène aux États-Unis, et 31 d'entre elles sont en Californie. En comparaison, les États-Unis comptent 15 703 stations de recharge électrique publiques, qui peuvent être installées à une fraction du coût des stations à hydrogène. Plusieurs millions de garages permettent aussi aux propriétaires de véhicules électriques de recharger leur automobile pendant la nuit.

En conséquence, les consommateurs américains ont acheté près de 80 000 véhicules électriques l'an dernier, mais seulement 1082 véhicules à pile à combustible à hydrogène, selon WardsAuto.

C'est pourquoi les constructeurs automobiles limitent leurs risques et offrent des véhicules électriques en plus de ceux à hydrogène.

Honda a commencé à louer sa berline à pile à combustible Clarity 2017 plus tôt cette année; environ 100 d'entre elles circulent déjà sur les routes. Au Salon de l'automobile de New York cette semaine, le constructeur a aussi dévoilé des versions électriques et hybrides de la Clarity.

L'hybride rechargeable peut rouler sur 67 kilomètres en mode électrique avant qu'un petit moteur prenne le relai, a expliqué Honda. La Clarity complètement électrique peut parcourir 178 kilomètres sur une seule charge. Les deux seront en vente plus tard cette année.

Les automobiles à pile à combustible génèrent de l'électricité pour alimenter la batterie et le moteur en mélangeant de l'hydrogène et de l'oxygène. Cette technologie n'est pas nouvelle : GM a dévoilé son premier véhicule à pile à combustible, l'Electrovan, en 1966. Seulement deux passagers pouvaient y prendre place; l'arrière du véhicule était réservé à de gros réservoirs d'hydrogène et d'oxygène. L'Electrovan pouvait parcourir environ 240 kilomètres entre chaque recharge, et son réservoir à hydrogène a explosé au moins une fois.

Les avancées technologiques dans le stockage d'hydrogène, les piles à combustible et les batteries ont permis aux ingénieurs de réduire grandement la taille de ces composantes, et ils peuvent aujourd'hui les installer dans une berline.

Recharges gratuites

La nouvelle Clarity de Honda peut parcourir environ 590 kilomètres entre ses recharges, ce qui représente la plus grande autonomie de l'industrie. Ce véhicule se loue 369 $US par mois pour un bail de 36 mois. C'est davantage que le paiement mensuel de 354 $US pour une location de véhicule électrique Chevrolet Bolt. Mais Honda, Toyota et Hyundai offrent des recharges gratuites d'hydrogène. Un kilo d'hydrogène coûte entre 13 $US et 16 $US, ce qui signifie qu'une recharge peut coûter jusqu'à 80 $US pour la Clarity - dont la capacité est de cinq kilos -, selon le département américain de l'Énergie.

Même avec ces cadeaux, les analystes croient que les ventes de véhicules à pile à combustible seront limitées tant qu'un plus grand nombre de stations de recharge ne seront pas construites.

Mais les constructeurs automobiles vont tout de même continuer à investir dans ce type de véhicules. Selon M. Freese, cette technologie peut être appliquée à plusieurs autres secteurs que celui de l'automobile, notamment dans les véhicules autonomes de plongée en eaux profondes ou dans les systèmes d'alimentation énergétique de secours à domicile.