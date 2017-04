Un camion électrique Tesla en septembre

«La présentation du semi-remorque de Tesla aura lieu en septembre. L'équipe a fait un travail impressionnant. C'est vraiment du niveau supérieur», a affirmé M. Musk.

Il avait déjà annoncé en juillet dernier que Tesla ambitionnait de fabriquer un camion de transport de fret et un véhicule pour remplacer les bus urbains.

«En plus des véhicules privés, il y a deux autres sortes de véhicules électriques nécessaires: des gros camions et du transport urbain à forte densité de passagers. Les deux sont dans les premiers stades de développement chez Tesla et devraient être prêts à être dévoilés l'année prochaine», avait écrit notamment Elon Musk dans un message publié sur le site internet de Tesla.

Elon Musk a aussi indiqué jeudi que Tesla présenterait une camionnette à plateau (pick-up truck), un véhicule très populaire aux États-Unis, dans les 18 à 24 prochains mois.

Tesla a dépassé ces derniers jours les deux premiers constructeurs automobiles américains, General Motors et Ford, en termes de capitalisation boursière. Son action progressait de 2,81 % à 305,17 dollars, soit une capitalisation boursière (le nombre de titres en circulation multiplié par le cours de l'action) de près de 50 milliards $.

Il ne construit actuellement que deux modèles de voitures particulières haut de gamme (le Model S et le Model X) pour une production annuelle de l'ordre de 80 000 véhicules. Il doit également dévoiler cet été, en juillet, a précisé Elon Musk jeudi, le Model 3, une voiture de milieu de gamme pour lequel il a déjà reçu près de 400 000 précommandes.

Sans dévoiler de date ou de calendrier pour sa production, M. Musk a également fait allusion jeudi au prochain coupé-sport de Tesla, indiquant qu'il s'agirait d'un modèle décapotable.

C'est avec un modèle de ce type, le Roadster, que Tesla était entré sur le marché automobile en 2008. Rendu populaire par des stars du cinéma comme Leonardo di Caprio, il s'était vendu à quelque 2500 exemplaires avant que sa production ne s'arrête en 2012. Le Roadster s'était illustré comme le premier véhicule électrique capable de parcourir plus de 300 kilomètres sans être rechargé.