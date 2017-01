Un peu plus de place à l'électrique au Salon de l'auto de Montréal

Paul-Robert Raymond

Collaboration spéciale Le Soleil Le Soleil Suivre @polaire66 (Montréal) Parmi la quarantaine de nouveautés présentées en primeur au Salon de l'auto de Montréal, force est de constater que l'électrification prend un peu plus de place auprès des constructeurs... Tout près d'une dizaine de véhicules tout électriques ou hybrides rechargeables ont été présentés et sont exposés au Palais des congrès à Montréal.

Et cela, sans compter les promesses de certains constructeurs de la mise en marché de plusieurs modèles rechargeables d'ici 2020. Comme l'a fait Ford lors de sa présentation jeudi dernier à la journée réservée à la presse. En ouverture de Salon, Mitsubishi propose un concept de véhicule hybride rechargeable, le GT-PHEV, pouvant parcourir 120 kilomètres en mode purement électrique et ayant une autonomie totale de 1200 km avec un plein de carburant. Cependant, il est impossible de savoir pourquoi Mitsubishi retarde continuellement le Outlander PHEV (la version hybride rechargeable), qui a dépassé le stade de concept et maintes fois présenté dans des salons. Selon John Arnone, directeur des relations publiques de Mitsubishi Canada, rencontré l'été dernier dans un autre contexte, le Outlander PHEV peut parcourir «jusqu'à 50 milles [80 km] en mode tout électrique, selon des essais faits en Angleterre». Ce qui dépasse largement ce que plusieurs véhicules rechargeables peuvent faire et les besoins quotidiens de plusieurs automobilistes. Dommage, Mitsubishi rate peut-être l'occasion d'être le premier constructeur à commercialiser le premier VUS hybride rechargeable. Une lacune dans les voitures rechargeables. La Volkswagen e-Golf Au kiosque de Volkswagen, les visiteurs pourront voir de près la deuxième génération de la version électrique de la Golf, la e-Golf, qui devrait être offerte dans le courant de l'année chez certains concessionnaires. Le constructeur promet une autonomie de 200 km avec une seule charge. Son moteur délivre l'équivalent de 214 lb-pi (290 N.m) de couple instantanément. Une autre curiosité est sans aucun doute le véhicule monoplace ultracompact de Toyota, le COMS. Déjà en vente au Japon et mis à l'essai en Europe, il se veut un concurrent direct au quadricycle Twizy de Renault. Le Salon de Montréal marque ses débuts en Amérique du Nord.

Agrandir Le véhicule monoplace ultracompact de Toyota, le COMS Collaboration spéciale Paul-Robert Raymond

D'autres constructeurs proposent des modèles hybrides ou rechargeables qui seront en vente dans le courant de l'année, comme Kia avec sa Niro, Hyundai avec la Ioniq ou Fiat Chrysler avec la fourgonnette Pacifica hybride rechargeable. Le premier véhicule de ce segment avec une telle technologie. Jaguar profite aussi du Salon de Montréal pour souligner sa participation dans la Formule E, qui fera un arrêt dans la métropole en juillet prochain. Cette année encore, les essais de voitures électriques de CAA-Québec reviennent. Les visiteurs pourront entre autres essayer la Chevrolet Bolt. Toutefois, il n'y a pas que des véhicules électriques. Parmi les 500 véhicules présentés au Salon de Montréal, la très grande majorité de ceux-ci reste à essence. Pour les mordus de tuning, la Zone performance revient avec ses 32 véhicules modifiés.

VU

Au kiosque de Rolls-Royce Montréal, peu de journalistes se sont arrêtés pour s'informer sur une curiosité. Il s'agissait en fait de la Karma Revero, née des cendres de la faillite de Fisker Automotive. La société chinoise Wanxiang Group a racheté les éléments d'actif de Fisker en 2014, incluant la technologie de la voiture hybride rechargeable Karma, semblable à celle de la Volt de Chevrolet. Selon Tim Oleston, porte-parole pour Karma, le propriétaire de Wanxiang investit du «capital patient». «Cet homme a présentement 70 ans et souhaite faire profiter l'entreprise pour devenir un constructeur majeur de son vivant. Et si ça n'arrive pas de son vivant, ce sera au tour de son fils, sinon de son petit-fils», raconte M. Oleston. Le prix de la Revero annoncé l'automne dernier par Karma est de 130 000 $US (173 500 $). Au Québec, Rolls-Royce Montréal est le concessionnaire autorisé de la Karma Revero (rollsroycemontreal.com).

LU

Stéphane Pascalon, coordonnateur de projets à l'Institut du véhicule innovant (IVI), a tendu au Soleil un exemplaire d'un guide pratique distribué pendant le Salon de l'auto de Montréal. Ce document, publié pour les journées Branchez-vous, regorge de conseils sur l'achat ou la location d'un véhicule rechargeable, les étapes à suivre en vue de l'utilisation d'un tel véhicule, ainsi qu'une comparaison des coûts d'utilisation d'une voiture électrique par rapport à une voiture à moteur thermique. Des fiches d'information sur les véhicules rechargeables offerts sur le marché s'y trouvent également. Cette année, l'IVI présentera quatre événements Branchez-vous, soit à Montréal (22 et 23 avril), à Gatineau (6 et 7 mai), à Lévis (27 et 28 mai) et à Drummondville (17 et 18 juin).

ENTENDU

Après une première saison diffusée en 2015, l'émission Pilote Académie, présentée sur les ondes de RDS, prendra tout un virage cette année. Renommée Pilote Académie en virage vert, l'émission n'utilisera que des voitures électriques sur le circuit ICAR, situé à l'aéroport de Mirabel. Animée par Annie Soleil Proteau et secondée par le docteur en psychologie sportive Sylvain Guimond, Pilote Académie met en compétition à chacun des 10 épisodes une paire de célébrités bien connues du public, dans une série d'épreuves de précision et de vitesse. Parmi les 20 personnalités invitées, notons l'apparition de Guillaume Lemay-Thivierge, de Jean Pascal, de Jean-René Dufort, de MC Gilles et d'Alexandre Taillefer. Le premier épisode de cette «émission sans émission [polluante]» sera diffusé le mardi 18 avril, à 19h.

