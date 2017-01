Subaru Impreza 2017: maintenir sa position

(Monterrey) Subaru se veut une marque non conformiste, mais pas condamnée à la marginalité pour autant. D'ailleurs, sa part dans les immatriculations de véhicules neufs ne cesse de progresser sur le marché canadien : elle est passée de 16 504 unités vendues en 2006 à près de 50 000 l'année dernière. L'Impreza a peu participé à ce succès et se trouve encore loin, très loin, des favorites de son segment. À défaut de viser les premières places, cette cinquième génération a pour seul objectif de maintenir sa position.

Poliment, on dira des Impreza du passé qu'elles n'étaient pas le genre de beauté de beaucoup de monde. Outre son physique pas très racoleur, il y avait la présentation intérieure datée, le comportement routier placide ou encore la consommation de carburant plus élevée que la moyenne. Bref, les raisons ne manquaient pas pour lever le nez sur cette compacte que plusieurs de ses propriétaires disaient surtout apprécier les jours où les routes s'effaçaient sous la neige et la glace.

Tout en préservant les qualités propres à ce modèle, la cinquième génération veille à faire taire certaines critiques récurrentes. Chez Subaru, on insiste tout particulièrement sur le soin apporté à la présentation générale, sur la qualité des matériaux utilisés, et l'on vante la rigueur des assemblages. À juste titre, car l'Impreza introduit une heureuse rupture.

D'inspiration germanique, le très classique tableau de bord s'organise en formes amples et simples, alors que les revêtements capitonnés gagnent en moelleux. Le tableau de bord est enfin devenu plus agréable à consulter et son habillage apporte une touche cossue, loin de la platitude des moulures de plastique dures et sonores des modèles antérieurs.

Ces progrès ne situent pas encore la marque japonaise au-dessus du lot. Mais Subaru rattrape son retard, ce qui n'est déjà pas si mal. On pourra toutefois regretter que seule la version la plus cossue ait droit à l'écran de navigation de 8 pouces. Les autres livrées proposent une petite lucarne de 6,5 pouces. En revanche, saluons la présence de série, sur l'ensemble de la gamme, des applications Android Auto et Apple Car Play. Le dispositif Eye Sight, qui regroupe une panoplie d'aides à la conduite, dont un régulateur de vitesse intelligent et un dispositif de freinage automatique, figure parmi les éléments optionnels réservés aux modèles les plus coûteux.

On ne pouvait s'attendre à ce que l'Impreza déborde de tempérament. Ses formes, même si elles sont plus soignées, n'ont pas de quoi faire tourner les têtes. La présence d'un moteur à plat sous le capot complique la tâche des stylistes, et ne permet pas de réduire substantiellement le porte-à-faux avant pour créer une silhouette aux proportions équilibrées. Rendons cependant au moins cet hommage aux stylistes : l'Impreza exhale un sentiment de robustesse et traduit un souci avéré de fonctionnalité. Au fond, c'était l'objectif.

L'habitabilité de cette compacte progresse légèrement, et l'Impreza permet - comme ses rivales - d'accueillir confortablement quatre personnes à bord. L'accès et la sortie, notamment aux places arrière, demeurent un point fort de cette auto en raison de l'angle d'ouverture prononcé des portes antérieures. L'espace utilitaire gagne par ailleurs en volume grâce au repositionnement des tourelles de la suspension arrière. En outre, l'échancrure plus large du couvercle du coffre (ou du hayon, selon le style de carrosserie privilégiée).