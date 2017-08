IGA Deschênes dans Montcalm: fermé... pour mieux rouvrir

(Québec) Plus de 70 travailleurs sont ce matin sans boulot : le IGA Deschênes du coin chemin Sainte-Foy-avenue De Bourlamaque a fermé ses portes dimanche soir pour six mois.

«C'est sûr que ça fait drôle», convient la patronne, Sandra Deschênes. «Ça fait drôle de voir son épicerie que ça fait 28 ans qu'on est dedans... On a acheté en 1989, c'est notre petit bébé! C'est mon père qui est propriétaire. C'est une entreprise familiale. C'est lui qui a acheté en 1989 et il a pris sa retraite il y a environ 13 ans puis c'est moi qui a pris la relève.»

À 18h dimanche, elle a fermé la porte pour se retrouver avec ses employés. «Je fais un petit party, un petit 6 à 8 pour qu'on ferme ça ensemble, qu'on vive ça tous ensemble la fermeture. Après ça, on va repartir pour une nouvelle aventure.»

«On en a qui sont là depuis 28 ans. C'est sûr que ça fait spécial pour tout le monde. [...] J'ai un bon noyau, j'ai vraiment de bons employés, je suis chanceuse.» Elle compte d'ailleurs réembaucher le plus grand nombre à la fin du chantier prévue en mars : «C'est une mise à pied temporaire. J'espère qu'ils vont tous revenir, j'aimerais ça. Ce serait le monde idéal. [...] On aurait bien voulu faire autrement, mais c'était une question de sécurité. C'est un gros chantier.»

Ses émotions sont toutefois partagées. «C'est un projet qu'on attend depuis tellement longtemps; on est content aussi. C'est particulier, c'est une drôle de situation.»

Épicerie 65 % plus grande

Un complexe immobilier de deux bâtisses valant autour de 10 millions $ poussera sur l'épicerie et les terrains adjacents.

L'édifice qui sera érigé à l'intersection comptera 5 étages. Un local commercial de 4600 pieds carrés occupera le rez-de-chaussée. Au-dessus, des logements de 4 pièces et demie et de 3 pièces et demie seront offerts en location.

Ce bâtiment sera relié par une passerelle à un deuxième qui chapeautera le IGA Deschênes. L'épicerie agrandie occupera une superficie 65 % plus grande qu'actuellement. Aux étages supérieurs se trouveront quatre maisons de ville et deux logements de 3 pièces et demie.

En mars, lorsque l'épicerie rénovée ouvrira, tout le projet ne sera pas terminé. Les logements devraient être disponibles en juillet.