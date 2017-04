L'UPA réclame les terres de Rabaska pour l'agriculture

L'UPA n'a jamais fait son deuil des 271,7 hectares de terres agricoles dézonées par décret en 2007. Voyant que le terminal méthanier tardait à se concrétiser, en 2013, le syndicat agricole a négocié un addendum au protocole d'entente conclu six ans plus tôt avec Rabaska pour la location des terres.

«Dans l'éventualité où Rabaska décidait de ne pas donner suite à son projet de construire un port méthanier sur les lots visés, elle s'engage à réaliser, conjointement avec le Syndicat de l'UPA de Kennedy, une démarche auprès du gouvernement du Québec visant l'adoption d'un décret ayant pour effet de réinclure en zone agricole les lots», peut-on y lire.

«Dans cette démarche, les parties prendront en considération la position qui pourrait être exprimée par des intervenants locaux, dont notamment la Ville de Lévis», précise le texte.

Paul Doyon, président de l'UPA de Chaudière-Appalaches, s'est dit «déçu» jeudi que son partenaire «ne respecte par l'esprit de l'addendum». «On était convaincus que Rabaska allait travailler un jour à remettre les terres non utilisées en zone verte», a-t-il confié.

Comme l'entreprise tire sa révérence, le leader syndical veut voir revenir les terres dans le giron agricole. Il va faire ses représentations au maire Gilles Lehouillier puisque la Ville de Lévis a son mot à dire. La voie juridique n'est pas envisagée pour le moment.

De son côté, le président de Rabaska, signataire du document, n'a pas l'intention de livrer bataille avec l'UPA. Cela parce que la Ville de Lévis tient à développer une zone industrialo-portuaire dans le secteur où se trouvent les terrains qui doivent être cédés au Port de Québec d'ici cinq ans maximum. «On n'est pas pour arbitrer entre l'UPA et la Ville. Celui qui représente l'ensemble de la collectivité, c'est la Ville», a martelé André L'Écuyer jeudi, affirmant qu'il a «toujours été clair» sur ses intentions.

Pas d'ambiguïté non plus pour le maire Gilles Lehouillier. «Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on reconnaît Lévis comme faisant partie de la zone industrialo-portuaire Québec-Lévis», s'est-il réjoui jeudi. Selon lui, cela pourrait amener «une explosion» du développement industriel ainsi que des emplois bien rémunérés dans Chaudière-Appalaches.

La seule concession du maire à l'agriculture, c'est de laisser les terres en location aux agriculteurs du coin en attendant un projet industriel concret.

M. Lehouillier n'a par ailleurs pas écarté la possibilité d'accueillir un terminal pétrolier. «Ce qui compterait dans les projets de développement, c'est qu'on ait un peu de valeur ajoutée, des projets qui permettraient la transformation, la création d'emplois industriels», a-t-il dit.

L'élu municipal ne s'inquiète pas non plus que les terrains tombent éventuellement sous juridiction fédérale. «On a eu l'assurance du Port de Québec que s'il y a un projet, ils vont suivre les règles du jeu, ils vont se soumettre aux consultations publiques», a-t-il rapporté.

Scénario vrac liquide

Le ton est moins positif du côté du Groupe d'initiatives et de recherches appliquées au milieu (GIRAM), qui a déjà fait la lutte à la fois à Rabaska et au Port de Québec. Son président, Pierre-Paul Sénéchal, avait l'impression jeudi de «rentrer dans des sables mouvants». Selon lui, les contraintes des terrains en jeu - accès restreint au littoral et relief important de la falaise - «militent fortement en faveur du scénario vrac liquide».

M. Sénéchal évoque même un terminal pétrolier, malgré l'assurance que le Port ne fera pas de démarchage en lien avec les hydrocarbures pendant une période de cinq ans.

«Si l'hypothèse d'un terminal pétrolier d'exportation devait s'avérer au terme des cinq années, il en résulterait qu'un gigantesque projet d'entreposage et de transport d'hydrocarbures échapperait à l'examen du BAPE (Bureau d'audiences publiques sur l'environnement). L'avertissement solennel lancé aujourd'hui par le ministre de l'Environnement David Heurtel pourrait ne pas avoir beaucoup de poids dans les circonstances. Quant à la ville de Lévis, un simple petit dossier d'aéroport privé est là pour lui rappeler qu'en cette matière, elle n'a rien à dire», a-t-il dénoncé dans un communiqué de presse transmis au Soleil.