Un passionné contribue au retour de la bière Laurentide

«J'ai lancé une pétition en décembre pour demander à Molson Coors de ramener cette bière sur les tablettes, d'où elle était disparue depuis sept ou huit ans. On ne la retrouvait plus que dans quelques bars», explique Éric Côté, 45 ans, gestionnaire de la page Facebook «Juste de la bière!» et grand amateur de cette bière née en 1962 et dont les plus vieux se souviendront des slogans «Donnes-y la claque» et «De plus en plus, c'est Laurentide».

À sa grande surprise, celui qui a grandi à Rimouski, mais réside maintenant dans la métropole, a reçu le 15 décembre un message des gens de Molson Coors. «Ils m'ont indiqué qu'ils avaient déjà pensé relancer cette bière, mais que ma pétition, qui a recueilli près de 1000 signatures, avait fait pencher la balance.»

Légende urbaine

Avouant que la première bière qu'il ait bue était une Laurentide et que la marque était aussi la préférée de son paternel, M. Côté a même eu la chance d'assister au brassage des premières caisses de la cuvée 2017 à l'usine Molson de Montréal. «On m'a donné les deux premières caisses et le goût est exactement le même. Ils n'ont pas changé la recette», commente-t-il, s'empressant de réfuter la légende urbaine voulant que la Laurentide et la Molson Canadian soient en fait la même bière. «Ce n'est pas vrai qu'ils l'appelaient Laurentide au Québec et Canadian ailleurs au Canada. Les deux ont été en vente au Québec en même temps et la Laurentide est une ale alors que la Canadian est une lager : les deux n'ont pas du tout le même goût!»

Comme l'a expliqué un porte-parole de Molson Coors, la Laurentide sera en vente dès dimanche en caisses de 12 ou de 6 dans les dépanneurs et épiceries ainsi que dans les bars et restaurants pour consommation sur place. «Les IGA et les Costco seront les premiers à en recevoir», a-t-il indiqué, refusant toutefois de dire pour combien de temps cette édition limitée serait disponible.