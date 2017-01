Le leader de Megadeth sera de passage à la Ninkasi

«Nous avons une énorme demande, c'est une gestion quotidienne!», lance Caroline Marois, gérante de la Ninkasi, à propos de l'engouement que suscite la venue du chanteur et guitariste dans l'établissement. «Nous redirigeons les intéressés vers les pages où des billets seront tirés ou vers les concours radiophoniques organisés par les stations CHOI 98.1 et ROCK 100.9. Nous savons que nous ne pourrons pas contenter tout le monde.»

La brasserie Unibroue, promoteur de l'événement, a déjà distribué plusieurs billets et c'est effectivement par la voie des concours et promotions que les autres deviendront accessibles. «Le lancement de la bière a eu lieu en septembre en Floride, mais nous étions en pourparlers depuis un bon bout de temps pour avoir le lancement québécois. Notre capacité d'accueil, mais aussi le fait que nous soyons partenaires d'Unibroue depuis nos débuts il y a dix ans et que nous soyons un des grands distributeurs de leurs produits au Québec ont pesé dans la balance», poursuit Mme Marois.

C'est d'ailleurs dans la capitale, lors d'un concert de Megadeth, que Mustaine avait fait la connaissance de Jerry Vietz, maître-brasseur d'Unibroue. Le musicien et le brasseur étaient demeurés en contact et, au fil de leurs rencontres, l'idée de créer une bière à l'image de Megadeth avait germé. Le guitariste possédait déjà un vignoble qui produit les vins «Kingmaker», «Hook in Mouth» et «Blood of Heroes», dont les noms évoquent tous des pièces du célèbre groupe metal.

Le résultat de la collaboration entre Unibroue et Mustaine porte le nom de la quatrième pièce de l'album «Youthanasia», que Megadeth ne manque jamais d'interpréter lors de tous ses concerts au Québec en raison de son refrain en français. Il s'agit d'une bière sur lie de type saison belge à 4,5% d'alcool avec un houblonnage à froid au houblon citra. Son étiquette montre le logo de Megadeth et sa mascotte, le sinistre Vic Rattlehead, sans oublier la fleur de lys.

La brasserie québécoise filiale du brasseur japonais Sapporo avait choisi l'anniversaire de Mustaine, qui célébrait ses 55 ans le 13 septembre à Orlando, pour lancer sa nouvelle bière, que plusieurs Québécois ont déjà pu goûter depuis.

Un grand événement

C'est donc un grand événement que prépare la Ninkasi, qui fête également ses 10 ans le 26 janvier. «L'équipe d'Unibroue arrivera le matin pour préparer la salle, sortir le mobilier. Le bar sera redécoré aux couleurs d'Unibroue et de Megadeth. La terrasse sera ouverte et chauffée pour augmenter la capacité d'accueil et la rue à côté du bar sera fermée également», explique Caroline Marois. Pour souligner sa première décennie, la Ninkasi organisera aussi un spectacle de Groovy Aardvark le lendemain du passage de Mustaine et de Pépé et sa Guitare le surlendemain.

Dave Mustaine devrait être présent durant quelques heures pour signer des autographes, faire quelques interventions au micro et serrer la pince des fans. Aucune performance musicale n'est toutefois prévue puisqu'il se déplacera sans ses trois comparses de Megadeth, Dave Ellefson, Kiko Loureiro et Dirk Verbeuren. Le dernier passage du quatuor dans la capitale remonte au Festival d'été de Québec, en 2015.