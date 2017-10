Metro confirme l'achat de Jean Coutu pour 4,5 milliards $

Par voie de communiqué, les deux entreprises précisent que Metro se porte acquéreur d'actions de Groupe Jean Coutu dont les actionnaires toucheront une contrepartie composée de 75 pour cent en espèces et de 25 pour cent en actions ordinaires de Metro.

Les activités existantes de distribution et de franchisage dans le secteur pharmaceutique de Metro seront regroupées avec celles du Groupe Jean Coutu qui deviendra une division autonome de Metro. Cette division sera dirigée par sa propre équipe de direction sous la gouverne de François J. Coutu.

L'entreprise issue du regroupement comptera un réseau global de plus de 1300 établissements au Canada. Après le regroupement, Metro prévoit générer un chiffre d'affaires d'environ 16 milliards $.

Metro compte plus de 65 000 employés au Québec et en Ontario. Pour sa part, Groupe Jean Coutu emploie plus de 20 000 personnes au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Ontario.